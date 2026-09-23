Acierto o patinazo: ¿Qué te parece el look de Letizia en Bruselas?

La Reina Letizia ha viajado este miércoles a Bruselas para presidir el acto central del Día Mundial de la Investigación en Cáncer, organizado por la European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC), una cita en la que ha coincidido con la princesa Dina de Jordania. Para esta importante jornada, en la que la soberana ha pronunciado su intervención íntegramente en inglés, Doña Letizia ha vuelto a demostrar su capacidad para transformar un clásico traje de chaqueta en un estilismo mucho más llamativo. La Reina ha recuperado un elegante traje en tono marfil o beige arena, formado por una americana entallada de solapa de pico y un solo botón y un pantalón de tiro alto y pernera recta, una combinación sobria y sofisticada que ya había lucido el pasado mes de abril. Sin embargo, lejos de apostar por una camisa blanca o por una tonalidad neutra, esta vez ha introducido un potente contraste con una blusa en un intenso tono coral o rojo anaranjado, convirtiendo la parte superior del estilismo en la auténtica protagonista de su look en Bruselas.

El detalle que ha marcado la diferencia han sido las chorreras y volantes que recorren el escote y los puños de la blusa, un recurso de inspiración romántica que aporta volumen y movimiento bajo la estructura limpia del traje. La elección encaja además con una tendencia que está ganando presencia esta temporada y que recupera las camisas con volantes y detalles de aire más teatral, pero llevándolos a propuestas mucho más actuales.

La Reina ya había estrenado el traje el 8 de abril de 2026, cuando lo combinó con una blusa estampada de colores y unas Mary Janes en tono caramelo, pero en esta ocasión ha cambiado por completo el resultado al introducir una pieza de fuerte personalidad. El contraste entre el traje marfil y la blusa coral consigue romper la sobriedad habitual de la sastrería sin perder la elegancia que exige una cita institucional. Un estilismo que, además, llega en una jornada especialmente vinculada a una de las causas que forman parte de la agenda de Doña Letizia desde hace años: la investigación contra el cáncer. La soberana ha defendido durante su intervención la importancia de seguir avanzando en este ámbito y ha participado en un encuentro internacional que también ha contado con representantes de la EORTC, la Asociación Española Contra el Cáncer y diferentes instituciones científicas.