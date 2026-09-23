Jesse Eisenberg se confiesa en el Festival de San Sebastián: «Era tímido, deprimido y no tenía amigos»

«Han sido años y años de sentirme invisible hasta que he conseguido hacer buenas películas», ha confesado Jesse Eisenberg. El actor, que alcanzó la fama mundial con su impecable interpretación de Mark Zuckerberg en La red social, presenta El debut en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, película protagonizada por Julianne Moore y dirigida por él mismo. Una cinta con la que está muy lejos de ser «invisible», puesto que es uno de los títulos que suena con más fuerza de cara a los Oscar.

Jesse Eisenberg ha confesado que El debut es una película «autobiográfica» que le hace remontarse a la década de los noventa en Nueva Jersey, donde «era tímido, deprimido y no tenía amigos». «Se reían de mí en el colegio, tenía el pelo rizado. Entrar en el teatro comunitario me descubrió otro mundo», ha relatado el actor y director.

Ese descubrimiento es el que ha servido al actor para escribir El debut. Bueno, para escribir el guion, dirigir y producir la película, interpretar un papel secundario en ella e incluso componer siete canciones originales para la banda sonora de esta comedia dramática. Máxima autoría. Y, pese a lo que pueda parecer por el título del largometraje, ésta no es su ópera prima como director. Es, en realidad, la tercera cinta que dirige, pero bromea con que las anteriores -When You Finish Saving The World y A Real Pain- se debieron ver «en Francia».

El debut cuenta la historia del nacimiento de una artista «que encuentra su voz y luego tiene que gestionarlo, porque le toman demasiado en serio». Mona Friedman (Julianne Moore) consigue un pequeño papel en un teatro comunitario, y pasa de ser una ama de casa tímida y discreta a convertirse en una apasionada actriz, dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger la integridad artística de su papel, aunque eso signifique entrar en guerra con el autoritario director de la obra.

«Hay un método en toda esta locura», dice el cartel de la película cuyo personaje protagonista «se pierde en su mente». Sin embargo, el papel lo interpreta alguien que está muy lejos de perderse: cuando Jesse Eisenberg habla de Julianne Moore, derrocha admiración y halagos. «No sólo se sabe sus diálogos, se sabe hasta los de los compañeros».

Además, el director ha querido señalar la generosidad de la actriz en el trabajo: «Hay actores que no han aprendido y aún piensan que todo va sobre ellos. Julianne sabe todo lo que hay en el fondo de mi mente, es tan generosa, está pendiente del equipo todo el tiempo».

De hecho, gracias a Julianne Moore, para la que escribió este papel, su opinión sobre los intérpretes ha cambiado: «Solía tener una opinión negativa sobre los actores. Somos vanidosos, nos pagan demasiado y queremos salir en todos los créditos. Pero, siendo director, la estaba viendo a través de un monitor mientras me comía un donut. Todos estábamos ahí, riendo, mientras ella sufría para prepararse el papel». Finalmente, también ha incluido a Paul Giamatti para señalar que «son estrellas, actores muy famosos, pero no tienen ego».

Para terminar, el director ha hecho una reflexión sobre el proceso creativo, y sugiere que de todo lo malo puede surgir una buena obra y que las experiencias negativas son mucho más enriquecedoras para un autor si sabe aprovecharlas. «Creo que tengo que experimentar dolor para hacer buenas películas, pero mi terapeuta me dice todas las semanas que tampoco tengo que matarme», ha bromeado.