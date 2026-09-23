Ana Obregón celebra el 83 cumpleaños de Julio Iglesias destapando su álbum más personal: «Te mereces ser feliz»

Ana Obregón ha querido celebrar de una manera muy especial el 83 cumpleaños de Julio Iglesias. La actriz ha abierto su álbum personal para rescatar varias fotografías junto al cantante y recordar públicamente una amistad que comenzó hace varias décadas y que se ha mantenido intacta con el paso del tiempo. Paseos, cenas, encuentros en Los Ángeles y momentos compartidos forman parte de una colección de recuerdos que Ana ha decidido mostrar ahora a sus seguidores para felicitar a quien considera uno de sus grandes amigos. «Hoy cumple años mi amigo del alma, mi querido Julio Iglesias. ¡Qué honor ser tu amiga!», ha escrito junto a las imágenes, dejando claro que el vínculo entre ambos trasciende la admiración que pueda sentir por una de las grandes estrellas de la música española.

La relación entre la actriz y el cantante se remonta a la infancia de Ana, ya que sus padres mantenían una amistad con Julio Iglesias. Con los años, aquella relación familiar terminó convirtiéndose en un vínculo propio entre ambos y en una amistad que ha sobrevivido a los cambios personales y profesionales que han vivido durante décadas. Las fotografías que ahora ha recuperado permiten precisamente hacer un recorrido por esa historia: en ellas aparecen juntos en diferentes momentos y escenarios, mostrando cómo el tiempo ha ido pasando mientras su relación permanecía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

En su felicitación, Ana Obregón ha querido poner el foco tanto en la dimensión artística de Julio Iglesias como en la persona que ella asegura conocer desde hace tantos años. «No solo por la calidad de persona humana que he conocido a lo largo de tantos años, sino por el privilegio de haber estado al lado del artista latino con más discos vendidos en todo el mundo. ¡300 millones de copias!», ha escrito la actriz, haciendo referencia a la extraordinaria trayectoria internacional del cantante. Julio Iglesias cumple 83 años convertido en uno de los artistas españoles más reconocidos fuera de nuestras fronteras y con una carrera ligada a algunos de los grandes éxitos de la música en español, entre ellos Me olvidé de vivir, Soy un truhán, soy un señor o Hey!.

Pero para Ana, la historia que comparte con él va mucho más allá de las cifras de ventas, los escenarios y la fama. Por eso, su mensaje se detiene especialmente en el carácter del cantante y en el cariño que siente hacia él después de tantos años de amistad. «Que Dios te bendiga muchos años más al lado de tu familia, porque te mereces ser feliz después de dedicar toda tu vida a llevar bien alto el nombre de España por todo el mundo», le ha deseado. La felicitación termina con una declaración de cariño especialmente contundente: «Feliz cumpleaños. Te quiero mucho. Mucho. Mucho».

Una de las razones por las que Ana Obregón habla de Julio Iglesias con tanta cercanía se encuentra precisamente en una etapa muy concreta de su juventud, cuando la actriz decidió marcharse a Estados Unidos para intentar hacerse un hueco profesional en Hollywood. Fue allí donde el cantante tuvo un gesto con ella que ha quedado marcado en su recuerdo. Ana sufrió un atraco en el apartamento en el que vivía en Los Ángeles y, tras conocer la situación por la que estaba atravesando, Julio Iglesias le ofreció quedarse en su propia casa. La actriz aceptó y aquella estancia terminó prolongándose durante aproximadamente dos años y medio, un periodo durante el que estrechó todavía más sus lazos con el cantante y con su familia. Ana ha contado en distintas ocasiones que durante aquella etapa llegó incluso a cuidar de los hijos de Julio, formando parte de la vida cotidiana de una familia a la que ya conocía gracias a la relación previa de sus padres con el artista. De ahí que cuando Obregón habla de Julio Iglesias no lo haga únicamente desde la perspectiva de alguien que ha compartido encuentros puntuales con una celebridad, sino desde la experiencia de haber convivido con él durante un largo periodo de tiempo. Esa cercanía explica también que, cuando ha tenido que pronunciarse públicamente sobre el cantante, haya apelado a su propia experiencia personal y a las décadas de relación que asegura mantener con él.

Precisamente esa amistad adquirió una nueva dimensión pública a comienzos de este año, después de que dos exempleadas de Julio Iglesias presentaran denuncias ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por presuntas agresiones sexuales y trata de personas, en el marco de una investigación periodística de elDiario.es y Univision Noticias. Iglesias ha negado las acusaciones. Ana Obregón se pronunció entonces públicamente en defensa de su amigo y explicó que su postura estaba condicionada por todo lo que había vivido junto a él. Durante su intervención en Y ahora Sonsoles, la actriz cuestionó algunos aspectos de la investigación y posteriormente, en ¡De Viernes!, quiso explicar con más detalle su postura. «Desde que soy pequeña he tenido relación con él. Ese Julio que retratan no es», afirmó entonces, recordando que había convivido con el artista durante años. Obregón también subrayó en aquella ocasión que las mujeres eran presuntas víctimas y que Julio Iglesias tenía derecho a la presunción de inocencia, aunque defendió que ella podía hablar desde su propia experiencia personal con el cantante.

Ahora, meses después de aquellas declaraciones, Ana vuelve a mostrar públicamente el vínculo que mantiene con Julio, pero en un contexto muy diferente: la celebración de su cumpleaños. Su álbum de fotografías y el mensaje que lo acompaña funcionan así como una nueva muestra del lugar que el artista ocupa en su vida.