La Ordenatriz desvela cómo mantener la casa recogida sin esfuerzo: «Lo que usas debe volver a donde estaba, así ordenas sin darte cuenta»

Septiembre es un mes que ejerce un efecto similar al de un botón de reseteo. Acostumbrados a las maletas, la vida nómada y el cambio de planes constante de las vacaciones; este mes nos obliga a volver a la rutina sin precedentes, teniendo que dar respuesta a la pregunta más complicada: ¿por dónde empiezo? Siete hijos y muchos años recopilando consejos sobre cómo organizar tu vida y tu hogar han llevado a Bego, más conocida como La Ordenatriz, a publicar su tercer libro, Contigo en cada cambio. Una guía diaria y completa que acompaña cada momento y etapa de la vida para ayudarnos a empezar a ordenar, paso a paso, y hacer del orden un hábito más sencillo y sostenible.

Una de las primeras líneas de su libro recoge una idea aplicable a cualquiera: el hecho de que hay quien nace ordenado y quien se rinde al orden. Bego fue de las segundas, confiesa. «Mi marido era el ordenado, pero yo… todo lo contrario». Su sistema autodidacta para ir aprendiendo y la entrada de las redes sociales desencadenaron en una metodología de orden y limpieza que representa a su seudónimo, La Ordenatriz.

La idea de recopilar los consejos que impartía por sus redes en un manual práctico llegó como una necesidad para dar respuesta a las preguntas de sus seguidores. «Mucha gente me preguntaba cosas y yo no llegaba a responder a todos. Entonces vino Grupo Planeta y me ofreció lanzar con ellos mi primer libro». En él daba consejos sobre limpieza; «luego hice el segundo, que era más como un diccionario de conceptos y, viendo que muchas veces no tenemos un problema de limpieza, sino que simplemente no llegamos a saber cómo se limpia, o cómo se ordena, nació este tercer libro». Esta guía está dispuesta a resolver cualquier duda, en cualquier momento y bajo cualquier situación, y, siguiendo sus consejos, aprovechamos para charlar con Bego sobre cómo empezamos a poner orden antes de que la cuesta arriba nos impida retomar la rutina de forma saludable.

P: ¿Qué es para la Ordenatriz el orden?

R: Esta frase está super manida, pero el orden es saber que cada sitio es para una cosa y que cada cosa debe estar en su sitio. Algo tan sencillo como que lo que usas debe volver a donde estaba.

P: Ahora que llega septiembre, ¿cómo recomiendas hacer el cambio en casa?

R: Lo más importante es hacerlo poco a poco. Primero debes acondicionar la casa, porque no es lo mismo el ventilador que necesitas en verano que la manta cuando llega el frío. Aquí la decoración te puede ayudar, porque te permite organizar las cosas de forma elegante y estética. Luego ya llega el momento de empezar a cambiar la ropa y todo, pero primero empieza por casa.

P: ¿Qué sería lo primero que tenemos que hacer para empezar a ordenar?

R: Realmente, lo que hay que hacer es parar y pensar cuál es el problema que quiero solucionar. Muchísimas cosas en relación al orden y limpieza que podrían ser solucionadas; a lo mejor simplemente parando 5 minutos por la mañana y sabiendo qué voy a hacer, puedes empezar el día con más orden.

P: ¿Se requiere tiempo para ordenar?

R: Realmente nos pasamos el día entero ordenando y, sí, hace falta tiempo, pero también comunicación. No es lo mismo ordenar lo de uno mismo que lo de todos; ahí es donde entra la conciliación. Puede que parezca que con el gesto de devolver algo al lugar al que pertenece pierdas un minuto al día, pero más pierdes si tienes que ponerte una hora a recoger todo lo que has ido dejando por ahí. Además, el orden debe estar siempre a tu servicio, nunca tú al servicio del orden.

P: Y si es algo tan cotidiano, ¿por qué nos genera tanto rechazo?

R: Yo creo sinceramente que es porque vamos corriendo por la vida: queremos hacer mil millones de cosas, mil millones de actividades, mil millones de todo, y encima queremos ser perfectos trabajadores, perfectos amigos, perfectos padres… perfectos en todo, cuando realmente sólo tenemos 24 horas al día, y si me apuras, 12.

P: ¿Es realmente importante para nuestra paz mental?

R: Es fundamental: ordenar tu casa ayuda a ordenar tu cabeza. Muchas veces no sabemos bien las prioridades porque no tenemos un orden, tanto mental como material. Es directamente proporcional, o sea, el orden mental afecta al material y el orden material afecta al mental. Y otra parte muy importante es que reduce roces a nivel de convivencia. El orden afecta a la paz mental, a la economía y a la convivencia.

P: ¿Cómo se establecen esas pautas para empezar a ordenar sin problema?

R: Lo primero de todo, yo me haría con una buena agenda. Además, una agenda de papel, porque escribiendo descargamos muchísima carga mental; ahí la mente ya nos está diciendo como calma, ya está apuntado, ya estamos tranquilas. Con eso ya estamos haciendo ese parón que te decía antes.

P: Dentro de la vivienda, ¿por qué espacio recomiendas empezar a ordenar?

R: Al volver a la rutina, lo más importante es empezar a ordenar por lo que más le moleste a uno mismo. A mí el hall me parece que es de las partes más importantes porque es la última estancia que dejo cuando me voy de casa y es la primera que me recibe cuando llego a casa.

P: Haces hincapié en que la vida cambia, ¿es importante saber situar tu momento vital para poder llevar mejor ese orden?

R: Está claro que no es lo mismo tener 20 años, que 30, que 50. Los que somos mayores ya seguramente sabemos dónde flaqueamos, porque siempre caemos en la misma piedra. Y nos falta saber qué necesidades tenemos en el día a día para así evitar repetir una y otra vez los errores.

P: En un hogar, ¿el orden es algo individual o colectivo?

R: Las dos cosas un poco. Es individual en cuanto a que yo soy responsable de mis actos y, claro, si yo me tomo un café con leche y no meto esa taza en el lavavajillas, mi acto tiene consecuencia en los demás, y eso es la convivencia. No significa tener que ponernos al servicio de todos, sino simplemente sacar adelante bien lo de uno mismo para mejorar la convivencia.

P: De todos los consejos de tu libro, ¿cuál dirías que es el más complicado de seguir?

R: El de que si usas algo, guárdalo. Y que el orden no tiene por qué ser bonito, ha de ser práctico. Yo tengo que saber dónde están las cosas y, una vez que lo sepa, ya lo pondré todo bonito después.