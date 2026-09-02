Sara Sarmiento, psicóloga, da 10 claves para volver al trabajo sin estrés: «La organización ayuda a volver con calma»

Hay una despedida que se repite año tras año y que siempre figura entre las más difíciles: decir adiós a las vacaciones. Principalmente porque eso significa que es el momento de volver a la oficina, a la rutina e, inevitablemente, caer en el estrés. Lo que no sabías es que esta situación se puede controlar con preparación y ayuda. Hemos hablado con Sara Sarmiento, psicóloga, psicoanalista y especialista en regulación del sistema nervioso aplicada al liderazgo, sobre las claves para volver al trabajo de forma pausada.

En este campo, Sara Sarmiento ha desarrollado su propia metodología Slow Therapy®, diseñada para ayudar a mujeres empresarias y emprendedoras a construir éxito sin desconectarse de sí mismas. Esta metodología integra psicología profunda, neurociencia y trabajo somático. En base a su experiencia, Sarmiento nos detalla cómo, en un contexto donde cada vez más personas experimentan estrés crónico y agotamiento, aprender a gestionar las emociones y el sistema nervioso es el nuevo lujo, lo que según Sara Sarmiento se denomina Lujo Interior.

«No se trata de hacer más, sino de desarrollar la capacidad de sostener resultados sin sacrificar el bienestar ni la salud mental por el camino. Cuanto más regulado está nuestro sistema nervioso, mayor suele ser nuestra capacidad de concentración, creatividad, liderazgo y toma de decisiones».

Prepara la vuelta a través de rituales

Hay una delgada línea entre procrastinar la preparación a la vuelta y llevarla a cabo con tanta anticipación que nunca terminas de desconectar del todo. Tomarte tu tiempo para volver al día a día y prepararte con tiempo es importante porque «cuando pasamos del descanso a la exigencia sin una transición adecuada, podemos experimentar sensación de agobio, dificultad para concentrarnos, negatividad y reactividad emocional», explica Sara Sarmiento.

En esta transición, los rituales de paso pueden ayudarte a preparar mentalmente al cerebro de que es hora de volver a trabajar. Este ritual consiste en generar una transición consciente entre el estado de descanso y el estado de actividad. «De este modo, podemos liberar al cuerpo del estrés y las preocupaciones generadas, y ayudar al cerebro a comprender que ahora comienza una etapa diferente del día».

Son sencillos, pero tienen un alto impacto para ser productivos sin alterar nuestra calma. Ejemplos de ellos son: «Una rutina matutina sencilla, unos minutos de respiración antes de comenzar a trabajar, caminar unos minutos antes de entrar en la oficina o dedicar unos instantes a definir las tres prioridades del día. De este modo, a través de una transición saludable, le decimos al cuerpo que vamos a pasar de la calma a la acción», subraya.

A nivel mental, la preparación previa a la rutina «es efectiva para revisar qué prioridades tenemos, cómo queremos afrontar el día o qué nivel de energía necesitamos para determinadas tareas, así como para monitorear cómo nos encontramos hoy», explica la experta. Esta información corporal nos ayudará a poder ser eficaces sin acabar en burnout.

Por ejemplo, Sara Sarmiento explica que si detectas que estás cansada, pero tienes que trabajar, puedes planear desde primera hora del día momentos de descanso y autocuidado. «Es importante saber que estas actividades que necesitan de nuestra atención, requieren energía del cerebro, por lo que, aunque son necesarias, llevan tiempo, esfuerzo y nos pueden llegar a agotar».

Por su lado, adquirir hábitos es importante, ya que te ayudan a automatizar actividades sin necesidad de invertir energía de forma desmesurada, lo que, según la experta, ayuda a tener una alta efectividad sin agotarte. Sin embargo, llegar a automatizar una actividad lleva tiempo.

«Al principio tenemos que hacerla de forma consciente, hasta que poco a poco la hacemos de manera natural, sin darnos cuenta». Cuando los hábitos se repiten en el tiempo, «dejan de depender de la fuerza de voluntad y se convierten en una forma de autorregulación».

Consejos de experta para volver al trabajo de forma saludable

Algunas recomendaciones que Sara Sarmiento ofrece en sus diferentes formaciones para poder volver al trabajo de forma saludable son pequeños rituales que evitarán el sobresaturamiento en la oficina. Parte de gestos pequeños que te ayudarán a gestionar el tiempo de organización, como no llenar la agenda de reuniones el primer día o intentar dejar lo máximo posible los primeros días organizados antes de irnos de vacaciones.

Las primeras semanas, aunque es bueno volver a las rutinas cuanto antes, deja la exigencia de lado. Intenta tener antes o después de trabajar momentos de disfrute, para que el sistema nervioso pueda regularse. A la hora de organizar las tareas, Sara Sarmiento recomienda empezar por tareas importantes, pero de baja complejidad cognitiva, «que suelen ser muchas, pero cortas, y psicológicamente, cuando quitamos muchas tareas, parece que la lista y poco a poco evolucionar a las que más energía precisan».

Pero focaliza y evita la multitarea durante los primeros días. Y mantén espacios breves de pausa durante la jornada, «donde puedas respirar, moverte y soltar el estrés que puedas acumular durante la jornada». Dado el estrés de la vuelta, es normal que el ciclo del sueño se vea interrumpido, pero un consejo que ofrece la experta es «intentar no alterar demasiado los patrones de sueño durante las vacaciones y volver cuanto antes a los horarios habituales de sueño». Algo a lo que te ayudará hacer un ritual de paso de las vacaciones al trabajo e ir reintroduciendo progresivamente las rutinas de autocuidado.

Es común y comprensible intentar alargar al máximo las vacaciones. Sin embargo, poder disfrutar de unos días de adaptación es crucial para que el shock de volver a la oficina no sea tan fuerte. «Intentar llegar unos días antes de finalizar las vacaciones a casa, para poder organizar todo lo que no es el trabajo: la casa, los horarios, compras, etc.».