QUIZ: ¿Adivinas qué estudiaron estas famosas antes de ser conocidas?

De los famosos creemos saberlo prácticamente todo. Conocemos su trayectoria profesional, sus apariciones públicas, sus proyectos, sus looks e incluso algunos detalles de su vida más personal. Sin embargo, hay una parte de su pasado que quizá no sea tan conocida. ¿Qué estudiaron antes de alcanzar la fama? Muchos de ellos pasaron por las aulas de la universidad antes de convertirse en actrices, modelos, rostros habituales de la televisión o las redes sociales e, incluso, miembros de la realeza.

Y es que en muchos casos, la profesión por la que hoy se conoce a una celebrity no tiene demasiado que ver con la formación que escogieron años atrás. De hecho, algunos de sus años como estudiantes esconden más de una sorpresa. Ana Obregón, Hiba Abouk, la reina Letizia, Tamara Falcó, Cristina Pedroche, Marta Pombo, Emma Watson, Meghan Markle o Natalie Portman son algunas de las protagonistas de este test. Pero, ¿sabrías relacionar a cada una de ellas con sus estudios? Ponte a prueba, responde a las siguientes preguntas y descubre cuánto sabes realmente sobre la formación académica de estas famosas.