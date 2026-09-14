Shakira ya está en Madrid para sus 12 conciertos: descubre si eres un verdadero fan de la colombiana con este test

Shakira ya está en Madrid. La artista colombiana ha aterrizado este lunes, 14 de septiembre, en la capital para afrontar uno de los grandes retos de su gira y reencontrarse con el público español en 12 esperados conciertos. Como no podía ser de otra manera, su llegada no ha pasado desapercibida y las primeras imágenes de la cantante en nuestro país han despertado una enorme expectación entre sus seguidores, que llevaban meses esperando este momento. Sin duda, esta atención mediática deja más que claro que Shakira continúa recorriendo escenarios y demostrando que, a pesar de las décadas de carrera que posee a sus espaldas, sigue siendo una de las artistas latinas más reconocidas y escuchadas a nivel internacional.

Tanto sus primeros éxitos como las canciones que han marcado los últimos años de su trayectoria, así como sus discos, sus colaboraciones, sus premios o algunos de los episodios más conocidos de su vida, han convertido a Shakira en una artista seguida por millones de personas en todo el mundo. Pero, ahora que ya está en Madrid, lo cierto es que ha llegado el momento de comprobar quiénes son sus fans más incondicionales. ¿Cuánto sabes realmente sobre Shakira? Ponte a prueba con este test y descubre cuántas preguntas eres capaz de acertar.