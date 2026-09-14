Patricia Pérez reaparece y actualiza el estado de salud de su marido: «Luis ha necesitado mucha atención»
La historia de amor de Patricia Pérez y Luis Canut, un amor a prueba de enfermedades
Patricia Pérez revela cómo afronta la dura enfermedad de su marido, Luis Canut
Después de varios meses en los que ha optado por mantenerse en un absoluto silencio, Patricia Pérez ha reaparecido en sus redes sociales. Y lo ha hecho publicando un sincero vídeo en el que ha contado por qué ha tomado la decisión de alejarse de la vida pública, así como también ha actualizado cómo se encuentra su marido Luis Canut, quien padece meningoencefalitis criptocócica desde hace años.
«¿Dónde estaba metida? Os lo habéis preguntado mucho después de estos meses. Pues descansando. He estado completamente desconectada porque pensé que iba a llegar a mi límite. Y es que eso sí que es peligroso», comenzaba a explicar.
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«La verdad es que desde que Luis se puso malo, hace más de tres años, no he parado un minuto. No solo de trabajar, sino de estar alerta las 24 horas al día. Y eso es agotador. Y encima pasó lo que pasó con mi marca, y pues bueno, decidí parar. Siento mucho haber desaparecido así de sopetón. Pero es que la verdad que necesitaba descansar, disfrutar de la tranquilidad de no hacer nada, pensar… Y sobre todo desconectar. Desconectar incluso de aquí. Que a lo tonto hace más de 15 años que contesto a todos los mensajes o, por lo menos, siempre intento ayudarlos en la medida de mis posibilidades», continuaba.
Añadía que estos meses los había dedicado exclusivamente a ella misma y a Luis, así como también contaba que ya estaban completamente instalados en Galicia. «Estamos muy felices. Y Luis también ha necesitado mucha atención, porque hemos tenido que aprender recorridos nuevos, hacer nuevas rutinas… Pero bueno, lo hemos disfrutado muchísimo y el esfuerzo ha merecido la pena», señalaba. Por otro lado, con el objetivo de actualizar el estado de salud de Luis, Patricia aseguraba que estaba completamente integrado en este nuevo ambiente, unas palabras que dejan entrever que, dentro de la gravedad de su enfermedad, parece que está atravesando un momento estable.
Por último, Patricia comunicaba a sus seguidores que poco a poco iría retomando sus redes y que esperaba sentirse igual de querida que en estos años atrás. «Y nada, deciros que vuelvo a estar por aquí. Aunque diga el algoritmo que si no sabes nada, la gente te olvida, espero que vosotros os acordéis de mí, aunque sea un poquito. Yo no os he olvidado ni un segundo. Quiero agradeceros todo el cariño que me habéis demostrado siempre. En las duras y en las maduras», concluía.
Como no podía ser de otra manera, el post no ha tardado en llenarse de mensajes positivos hacia Patricia, tanto de parte de internautas anónimos como de algún que otro rostro conocido que mantiene una excelente relación con la televisiva y su marido, como es el caso de Cristina Cifuentes, Omar Suárez o Arantxa del Sol, entre otros.