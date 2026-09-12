Muere Davina Sheffield a los 75 años: la mujer que enamoró al rey Carlos III antes que Lady Di y Camilla Parker Bowles

Todos conocemos las historias de amor del rey Carlos III, pero antes de Diana de Gales y de la reina Camilla Parker Bowles hubo otra mujer. Esta joven era Davina Sheffield, una aristócrata con la que el entonces príncipe de Gales mantuvo una relación en los años setenta y cuyo perfil llegó a encajar con el de una futura reina. Un perfil que pocos conocen y que hoy vuelve a estar de actualidad después de que haya muerto a los 75 años tras luchar contra una enfermedad.

La familia ha previsto una misa funeral para despedirla el próximo 2 de noviembre, en las proximidades de la vivienda que tenía en los Cotswolds. Con su muerte desaparece también una mujer cuyo nombre estuvo ligado durante un tiempo a la vida privada del actual monarca, cuando todavía era un joven heredero que buscaba a la mujer que algún día pudiera acompañarle en el trono.

Un romance bajo la lupa de la Corona británica

Corría el año 1976 cuando Carlos y Davina se conocieron y ella comenzaba a moverse con bastante soltura en la escena de la alta sociedad británica. La relación no tardó en adquirir cierta relevancia dentro de los círculos próximos a la familia real. Sheffield acompañó al príncipe en diferentes encuentros y llegó a compartir espacio con Isabel II y el duque de Edimburgo durante un evento ecuestre.

También viajó hasta uno de los lugares más vinculados a la Familia Real: Balmoral. Davina fue la acompañante de Carlos durante aquel viaje, en un momento en el que la opinión de la familia real tenía un peso especialmente importante. La cercanía con la Corona y su propio origen aristocrático hicieron que algunos llegasen a imaginarla como una candidata perfecta para convertirse en la futura reina.

Llegó un momento en el que todo se torció y la relación tuvo fecha de caducidad. El pasado sentimental de Davina terminó convirtiéndose en un obstáculo en una época en la que las reglas para quienes aspiraban a casarse con el heredero eran mucho más estrictas. James Berard, antiguo novio de Sheffield, contó que habían mantenido una relación e incluso habían convivido antes de que ella comenzara su romance con Carlos. Para la mentalidad de aquel momento, aquella revelación tuvo consecuencias definitivas.

Los vínculos de Davina Sheffield con Buckingham

Davina nació el 1 de marzo de 1951 y creció vinculada a una de las familias aristocráticas británicas. Su padre fue el capitán George Berkeley Sheffield, integrante de los Grenadier Guards, mientras que su madre, Agnes Wilson McGowan, era hija del primer barón McGowan, antiguo presidente de Imperial Chemical Industries. Su parentesco también la conectaba con Samantha Cameron, empresaria y esposa del exprimer ministro David Cameron. Pero si algo definía a Sheffield era el ambiente en el que se movía: los caballos, la filantropía y las relaciones con algunos de los nombres más importantes de la sociedad británica formaban parte de su día a día.

Fue una cena organizada por Lady Jane Wellesley la que propició su encuentro con Carlos. La prensa de la época puso rápidamente el foco sobre aquella joven rubia de 1,78 metros y aspecto de modelo que había conseguido entrar en el reducido círculo del heredero. Además, el apellido Sheffield tenía una curiosa conexión con la propia monarquía. Los historiadores han señalado que antepasados de Davina fueron propietarios de Buckingham House, el inmueble que posteriormente se transformaría en el Palacio de Buckingham y acabaría vinculado a la Corona británica.

Después de la ruptura con Carlos III, Davina permaneció alejada de los focos, mientras estos se centraban en la relación que el actual monarca mantenía con Lady Di. Sin embargo, su nombre permanece unido a una de esas historias sentimentales que pudieron cambiar el rumbo de la Corona británica.