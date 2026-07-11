Carlos III mueve ficha con el príncipe Harry y vuelve a abrazar a sus nietos cuatro años después

Después de los roces, las negativas y años de tensiones entre el rey Carlos III y el príncipe Harry, por fin el monarca ha podido volver a abrazar a sus nietos. Hace unas semanas supimos que el duque de Sussex iba a viajar a Inglaterra para asistir a una nueva edición de los Invictus Games, la competición deportiva que él mismo fundó para veteranos de guerra. Sin embargo, el viaje no era tan sencillo como parecía. A pesar de no haber recuperado la protección policial que reclamaba y de no alojarse en Buckingham, parece que Harry ha accedido a volver a casa, aunque sea de manera temporal.

Carlos III vuelve a abrazar a sus nietos

El rey de Inglaterra llevaba sin ver a sus nietos desde 2022, cuando Harry y Meghan Markle viajaron al Reino Unido para participar en las celebraciones del Jubileo de Platino de Isabel II. Aquel fue un momento especialmente significativo, ya que la familia real británica pudo conocer por primera vez a la pequeña Lilibet, nacida en 2021 en Estados Unidos. La decisión del hijo menor de Lady Di no ha sido sencilla y tiene mucho que ver con una herida que sigue abierta.

Desde lo sucedido con su madre en 1997, Harry mantiene un profundo rechazo hacia la presión de la prensa británica y un gran temor a que su esposa pueda vivir una situación similar. Por ello, antes de viajar a Londres exigió una serie de medidas de seguridad que finalmente le fueron rechazadas, al no desempeñar ya funciones institucionales como el resto de miembros activos de la familia real británica. A ello se suma la larga batalla judicial que ha mantenido durante los últimos años contra varios grupos mediáticos británicos por cuestiones relacionadas con su privacidad. Sin embargo, no todo ha sido negativo en este viaje.

La situación dio un giro tras participar en Birmingham en los actos relacionados con los Invictus Games, desde donde el príncipe se desplazó hasta Highgrove para reunirse con su padre. Como se pudo saber posteriormente, primero viajó él hasta Inglaterra y, una vez allí, se reunió con Meghan Markle y sus hijos, Archie y Lilibet. Aunque los rumores de distanciamiento familiar siguen planeando sobre los Windsor, este acercamiento ayuda a disiparlos parcialmente.

Un desencuentro que se va suavizando

Carlos III y Harry ya habían mantenido dos breves encuentros desde que se conoció el diagnóstico de cáncer del monarca, aunque ambos se produjeron en solitario y durante muy poco tiempo. El primero tuvo lugar en febrero de 2024, cuando Harry viajó de urgencia desde California y pudo conversar con su padre durante apenas 45 minutos en Clarence House. El segundo se produjo en septiembre de 2025, también en la residencia londinense del Rey, en una reunión privada que Buckingham calificó entonces como «agradable», aunque breve.

Por motivos de seguridad, la ubicación exacta del encuentro familiar permaneció en secreto hasta después de producirse, aunque finalmente trascendió que tuvo lugar en Highgrove, la residencia privada de campo del rey Carlos III y la reina Camila, situada cerca de Tetbury, en Gloucestershire. Adquirida en 1980, la propiedad es famosa por sus jardines orgánicos y sostenibles, diseñados personalmente por el propio monarca y convertidos casi en una extensión de su personalidad.

Además, tras su ascenso al trono, la propiedad pasó legalmente a manos del príncipe Guillermo a través del Ducado de Cornualles, motivo por el que Carlos III paga actualmente un alquiler para seguir utilizándola como su refugio personal lejos del rígido protocolo de Buckingham. Precisamente por ello, Highgrove era el escenario perfecto para un encuentro familiar de estas características, lejos de fotógrafos, compromisos oficiales y miradas indiscretas.

Fue allí donde Carlos III pudo reencontrarse con Harry, Meghan Markle y sus nietos, en una reunión en la que también estuvo presente la reina Camila y que supone uno de los gestos más importantes entre ambas partes desde la salida de los Sussex de la familia real británica en 2020.

«Me encantaría reconciliarme con mi familia»

Está claro que este acercamiento puede tener múltiples lecturas, aunque una de ellas resulta inevitable. Carlos III continúa recibiendo tratamiento contra el cáncer y, aunque Buckingham mantiene la máxima discreción sobre la evolución de la enfermedad, parece evidente que el tiempo se ha convertido en un factor importante para todos. De hecho, el deseo de Harry de reconciliarse con su familia viene de lejos y él mismo lo reconoció durante una entrevista concedida a la BBC: «Me encantaría reconciliarme con mi familia. No tiene sentido seguir peleando. La vida es preciosa. No sé cuánto tiempo más le queda a mi padre».

Por el momento no han trascendido demasiados detalles sobre el encuentro, lo que hace pensar que las diferencias con el príncipe Guillermo siguen estando muy presentes. Desde hace años, el marido de Kate Middleton ha dejado claro que la confianza y la lealtad son dos cuestiones fundamentales tras las continuas entrevistas, documentales y revelaciones realizadas por su hermano y Meghan Markle.

Todo terminó de estallar con la publicación de las memorias del príncipe Harry, donde relataba una fuerte discusión mantenida con Guillermo en 2019 y en la que el heredero al trono llegó a decirle: «No hace falta que esto también se lo cuentes a Meghan». Después de años de entrevistas incendiarias, libros y reproches públicos, parece que la familia real británica comienza poco a poco a encontrar un terreno común. Quizá no sea todavía la reconciliación definitiva, pero sí el primer paso hacia algo que hace no demasiado tiempo parecía completamente imposible.