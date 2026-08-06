Penélope Cruz confiesa que lleva 12 años estudiando Medicina: «Lo hago cada noche, es mi hobby»

Es habitual que las grandes estrellas de Hollywood sorprendan al público con aficiones ocultas, pero la revelación que Penélope Cruz ha hecho ha resultado sorprendente incluso para Olivia Wilde y Seth Rogen, sus compañeros en La invitación (The Invite), que se encontraban con ella en ese momento. La actriz madrileña confesó que lleva más de una década dedicada a una disciplina completamente ajena a las alfombras rojas: la Medicina.

Penélope Cruz explicó que su interés por la Medicina no es una curiosidad pasajera ni una exigencia puntual para preparar un papel. «En los últimos 12 años he estudiado Medicina cada día de mi vida», reveló la actriz ganadora de un Oscar por Vicky Cristina Barcelona. La intérprete aclaró, ante la mirada incrédula de Wilde y Rogen, que no es algo que haya hecho con el objetivo de ser médico, sino que es su «hobby».

Aunque no por tratarse de un hobby recurre a contenidos ligeros. Penélope Cruz prefiere sumergirse en la literatura académica. «No veo vídeos de YouTube ni tutoriales. Estudio libros, libros gordos, sobre Medicina. Sobre el sistema endocrino y demás, y eso me gusta», detalló en una entrevista con The New Yorker.

Aun sin esperar ningún título universitario a cambio, el estudio ha sido constante, según matizó la protagonista de Abre los ojos. «Lo he hecho cada noche, unos cinco o seis días a la semana. Durante los últimos 12 años, he estado leyendo eso durante horas. No puedo explicar por qué, pero me encanta».

Al abordar esa pasión oculta, Penélope Cruz también recordó que «cuando era pequeña, siempre jugaba a ser médico»: «Inyectaba a las muñecas la insulina de mi abuela». Su afición es «normal para ella», sostuvo, pero cuando lo cuenta, «la gente se queda muy sorprendida», admitió entre risas.

Los conflictos matrimoniales de ‘La Invitación’

Penélope Cruz hizo estas declaraciones en el marco de la promoción de La Invitación, su nueva película dirigida por Olivia Wilde -que también interviene como actriz-. La comedia dramática, estrenada en Estados Unidos, es una producción del sello independiente A24 y una adaptación estadounidense de la aclamada película española Sentimental, escrita y dirigida por Cesc Gay. Penélope Cruz comparte reparto con Seth Rogen, Edward Norton y Olivia Wilde, en una trama centrada en los conflictos matrimoniales y las tensiones que afloran durante una cena entre vecinos.

Por otro lado, la actriz colabora también en La bola negra, la película con la que Los Javis se llevaron ovaciones en Cannes y en la que Netflix ha depositado todas sus esperanzas de cara a la temporada de premios. Llegará a las salas españolas el 25 de septiembre.