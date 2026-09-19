El enternecedor discurso de Carmen Machi en San Sebastián: «Nunca imaginé que un refugio contra mi timidez sería mi manera de vivir»

El Festival Internacional de Cine de San Sebastián ha rendido homenaje a una niña que venció sus miedos gracias a la interpretación, oficio que ejercía aun sin ser consciente, escondida en su habitación y delante de un espejo: Carmen Machi ha recibido este sábado el Premio Nacional de Cinematografía 2026, un reconocimiento que ha agradecido con el discurso más enternecedor que la intérprete ha pronunciado hasta el momento. «Nunca imaginé que un refugio para vencer mi inseguridad y mi timidez se convertiría en mi manera de vivir», ha declarado.

Reconocida también por el público como una de las grandes actrices de la industria española, Carmen Machi ha recordado cuándo empezó a sentirse hechizada por el cine. O, mejor dicho, no se ha podido recordar a sí misma sin experimentar esa sensación. «Me recuerdo de siempre fascinada por el cine, en una habitación llena de recortes de fotogramas y de un Marlon Brando omnipresente en las paredes de ella», ha rememorado.

Entonces, Carmen Machi era una niña que se escondía tras el sofá del salón, mientras sus padres «veían películas en blanco y negro», para después «reproducir lo que acababa de ver y oír» en la intimidad de su habitación, frente a un espejo, «y sentir lo mismo que la protagonista». «Y ocurría. Terminaba arrasada en lágrimas y sentía una extraña sensación de libertad, y era muy niña. Luego volvía indemne a la vida real», ha añadido.

La interpretación no sólo ha regalado a Carmen Machi esa sensación de liberación, sino que también le ha dado «compañeros que son amigos del alma, y que son un buen puñado», ha alardeado «con orgullo y con la boca ancha». También ha habido personas que «se han cruzado» en su camino «y que han supuesto un antes y un después». En ese momento, la actriz ha mencionado la importancia en su vida de Arnold Taraborrelli, el célebre bailarín, coreógrafo y maestro de actores del que Carmen Machi fue una de las alumnas más destacadas. Asimismo, ha pronunciado el nombre de Luis San Narciso, uno de los directores de casting más importantes de España, y de José Luis Gómez, director de escena que le dijo «vuela sola».

Pero si hay algo importante en la vida de una actriz para que su trabajo llegue al público, como ha ocurrido con el de Carmen Machi, es el abanico de personajes que tiene la oportunidad de interpretar. Por ello, Machi ha dedicado también unas palabras a los creadores de los suyos, muchos de ellos icónicos para los espectadores: «He tenido la suerte de estar sostenida por personas con grandísimo talento que me han regalado personajes complejos, personajes que me han completado».

Las mujeres a las que Carmen Machi ha dado vida han sido de todo tipo, «inteligentes y analfabetas» y, de un tiempo a esta parte, «maduras». «Gracias a sus creadores por contar las historias. El universo femenino de la mujer madura también interesa, y el público así me lo hace llegar. Hay mujeres que incluso han sanado. Es tan fuerte y valioso que me hace sentir útil, y me emociona», ha dicho, momento en el que ha parecido que se le quebraría la voz por primera vez, en un discurso en el que ha intentado contener la emoción.

Por razones como ésta, ha apostillado Carmen Machi, «el cine no sólo es un grandísimo entretenimiento, es también un arma de construcción masiva que te moviliza y te transforma». Así, la actriz invita a «cuidarlo» y se ha mostrado «orgullosa de formar parte del cine español».

Finalmente, Carmen Machi ha dado también las gracias a todos los directores y resto de profesionales que la han acompañado y que hacen posible que cada película salga adelante, a quienes han lidiado con su «desastroso sentido de la orientación» y a los compañeros con los que ha trabajado y con los que espera poder trabajar. No se ha olvidado tampoco de su «compañero de vida», ni de felicitar a Los Javis y todo el equipo de La bola negra, por ser los elegidos para representar a España en la gala de los Oscar.

Así se ha expresado una Carmen Machi que ha arrancado a hablar tan nerviosa que le ha dado «la risa», a la que le ha «petado la cabeza» ante una sala «llena de gente queridísima» y tras escuchar palabras de quienes la conocen como profesional y la han ensalzado como tal. «Creo que no debería decir nada, porque me tengo que poner a la altura», mencionó.