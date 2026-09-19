Fue el hombre más famoso de la televisión pero desapareció sin dejar rastro: así es la nueva vida de César Millán alejado de la fama

El mítico encantador de perros, César Millán, es un reconocido entrenador y experto en comportamiento canino de origen mexicano-estadounidense de 57 años. Su actitud y destreza con los canes hicieron todo un éxito su programa Dog Whisperer (El encantador de perros).

Millán nació en Culiacán, Sinaloa (México) en 1969. Su familia se dedicaba a la cría de ganado, por lo que siempre estuvo muy ligado al entorno natural. Su mano con los perros ya era de notar de joven, donde conseguía que perros del campo lo siguieran de forma natural. De esta forma, la gente de su entorno le comenzaría a llamar «el Perrero».

Los inicios de un fenómeno mundial

Tras su llegada a Estados Unidos, consiguió construir una carrera televisiva, pasando antes por empleos de limpieza en centros de estética canina. En ese entonces, la gente notaba cómo César era el único capaz de tranquilizar y bañar. a los perros más agresivos. Gracias al boca a boca de Los Ángeles, su reputación crecería rápidamente, lo que le permitió pasear perros de clientes adinerados.

Gracias a su capacidad de ahorro, en los años 90 abrió un centro psicológico canino. Se encargaba de rehabilitar razas consideradas como peligrosas o agresivas. Su éxito innegable llamó la atención de la prensa local. Gracias a su reportaje, varias productoras se interesaron en su perfil, lo que culminaría en El encantador de perros en 2004.

Pasó por momentos complicados por la muerte de su pitbull en 2010, lo que le sumergió en una profunda crisis. Llegó a declarar su mal estado dando su lado más humano: “Tuve pensamientos suicidas a causa de un sentimiento de fracaso”.

¿Dónde está el encantador de perros?

En 2016 concluyó, tras 189 capítulos, la serie que marcó su carrera, El encantador de perros. Desde entonces, encadenó algunos programas caninos que buscan la misma esencia que tuvo antaño.

Desde 2021, Millán presenta Mejor Persona, Mejor Perro, rodeado en su centro de Santa Clarita, transmitido en National Geographic. Una serie donde abre las puertas de su propio rancho para ayudar a familias y a sus perros. En el rancho de más de 18 hectáreas recoge a grandes manadas de perros para su rehabilitación y entrena a familias en busca de una convivencia equilibrada.

Aunque durante sus inicios era crítico de los métodos de sumisión física, ha evolucionado su metodología buscando un enfoque centrado en la gestión de la energía, la disciplina calmada y el liderazgo emocional.

En redes sociales se ha convertido en un personaje célebre, construyendo una comunidad con más de 11 millones de seguidores en su canal de YouTube, donde comparte tutoriales rápidos, e impulsa su propia fundación de ayuda animal y línea de productos comerciales.