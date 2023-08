El duro revés que hizo a Cesar Millán romper de golpe con su exitosa vida

Todo el mundo se acuerda de César Millán, también conocido como ‘El encantador de perros’, pero hace diez años que no aparece en televisión. ¿Qué le ha pasado y por qué cambió de vida? Antes de responder a esta pregunta debemos tener en cuenta que César era uno de los presentadores más reconocidos de la pequeña pantalla. El secreto de su éxito es que llegaba a un público muy variado. Millán ahora se dedica a otra cosa diferente, pero es una actividad importante que también tiene que ver con las mascotas.

La vida del comunicador no ha sido fácil. Con solo 13 años tuvo que cruzar ilegalmente la frontera que separa México de Estados Unidos y desde entonces tuvo que resolver situaciones complicadas. Llama mucho la atención la persona que le ayudó: Jada Pinkett Smith, la mujer del mítico actor Will Smith. Esta última le proporcionó un maestro para que aprendiera inglés y desde entonces empezó a trabajar en centros caninos. Ahora tiene el suyo propio. Sí, a eso se dedica en la actualidad.

César Millán fue detenido en varias ocasiones

El pasado de César Millán llama mucho la atención. Debido a su situación ilegal en Estados Unidos fue detenido en varias ocasiones, pero siempre salió adelante. Los animales, concretamente los perros, siempre han sido su gran pasión, por eso no descansó hasta que montó su propio centro. Actualmente es propietario de la mejor residencia psicológica canina. Todo lo que hace aquí es de puertas para dentro, aunque sigue ayudando a mucha gente.

Las puertas del éxito se las abrió el periódico ‘Los Ángeles Times’. Este medio le hizo una entrevista que llamó la atención de un productor estadounidense y a partir de ahí el resto es historia. Le propusieron grabar un programa que le dio una fama a nivel mundial. Durante ocho años consecutivos fue uno de los comunicadores más cotizados, pues era el único que estaba especializado en conflictos caninos.

La depresión que superó el presentador

En 2010 sucedió algo que marcó la vida de César. Tuvo que despedirse de su compañero Daddy, un pitbull que no se separó de él en mucho tiempo. Esto coincidió con la ruptura de la madre de sus hijos. “Tuve pensamientos suicidas a causa de un sentimiento de fracaso. Ese sentimiento de fallar y no ser lo suficientemente bueno. Hablas contigo mismo, piensas que nadie te quiere, que tu clan no te quiere. Y mi clan familiar simplemente se fue. Es como si tu casa estuviera ardiendo y no pudieras hacer nada”, confesó en 2018.

El nuevo objetivo de César Millán

En la actualidad César Millán comparte su vida con estilista Jahira Dar. Ha superado la ruptura amorosa que le llevó a la depresión y ahora trabaja en un rancho cuyo objetivo es “llenar el mundo de sentimientos positivos”. El presentador ha firmado un nuevo contrato con Disney + para liderar un programa que tiene una esencia muy parecida al formato que le lanzó a la fama. Este proyecto se llama ‘Mejor humano, mejor perro’ y le ha devuelto a la primera línea mediática.