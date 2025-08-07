Hasta 5.000 euros y poca mano de obra: el empleo que recomienda un experto en economía a los jóvenes españoles

Gonzalo Bernardos ha hecho un repaso a la situación económica de España y ha opinado sobre lo que le espera en un futuro a un país que, según su presidente, va como un tiro en lo económico. El profesor de economía de la Universidad de Barcelona y tertuliano en programas de televisión ha desvelado cuál será el trabajo que hará ganar a los jóvenes hasta 5.000 euros al mes. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los trabajos del futuro en España, según este experto.

Pese a que Pedro Sánchez siga sacando pecho de la situación económica de España, lo cierto es que los números matan el relato del presidente del Gobierno. Las buenas palabras del dirigente socialista se chocan de bruces con la realidad de Eurostat, la Oficina Europea de Estadística de la Comisión Europea, que el pasado mes de mayo volvió a situar a España como líder de paro juvenil en la Unión Europea.

A inicios del verano, la tasa de desempleo juvenil en España marcaba un 25,4%, situando a España, por delante de Suecia (24,9%) e Italia (21,6%), en el primer puesto de países con más desempleo entre los jóvenes de la Unión Europea. La media española supera con creces a la de la Unión Europea, que está fijada en 14,8%. Así que estos números dejan claro que España y Sánchez siguen teniendo un problema con el empleo de los más jóvenes.

El empleo por el que se cobrará 5.000 euros al mes

Gonzalo Bernardos ha hecho un repaso a la situación económica de España y también ha desvelado cuál será uno de los empleos del futuro en nuestro país. Para el profesor de economía de la Universidad de Barcelona y tertuliano en programas de televisión, a nuestro país le esperan años de bonanza económica por el auge del sector turismo.

«España va a ir mucho mejor», ha confesado en una entrevista realizada recientemente en Infobae. «Muchísima gente en los próximos años va a vivir mucho mejor de lo que se ha vivido. España lo pasó mal entre 2008 y 2019. A partir de 2020 las cosas mejoran mucho porque la diosa fortuna nos viene a ver» cuenta, a la vez que deja claro que todo se debe a la poca importancia de los bienes de producción y la importancia que están teniendo en los últimos años tanto el turismo como la restauración. «También ahora somos mejores produciendo servicios especializados de auditoría, consultoría, ingeniería, abogacía, arquitectura…», dice.

Gonzalo Bernardos también señala la importancia que tendrá la construcción en el futuro y los trabajos especializados, ya que se está demandando personal en profesiones cualificadas. «Pronto verás cobrar al yesero entre 5.000 y 6.000 euros por falta de mano de obra en construcción», ha dicho en esta entrevista y también ha profundizado.

«España va a ir mucho mejor, porque además, si a esto le metes el sector de la construcción, la capacidad de generar empleo que va a tener en los próximos años, la gente va a cobrar mucho más», cuenta. «Lo que pasa es que hay poca mano de obra especializada y a mí que un yesero se gane 5.000 o 6.000 euros es que me pone muy contento, porque además es que las empresas de construcción lo van a poder pagar», opina. «Esto significa que muchísima gente en los próximos años va a vivir mucho mejor de lo que ha vivido», narra en esta entrevista concedida a esta página web.

Así que, según Gonzalo Bernardos, España irá a mejor en los próximos años y, por algunos trabajos como el de yesero en la construcción, algunos empleados podrán ganar hasta 5.000 euros al mes. Antes parece que los dirigentes de nuestro país tendrán que lidiar con el problema de la vivienda, los salarios claramente a la baja o la alta tasa de paro juvenil.