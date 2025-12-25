Supermercados abiertos el día de Navidad en Madrid: horario y a que hora cierran Mercadona, Alcampo, Lidl, Dia..

Es 25 de diciembre y muchos siguen todavía con el estómago lleno después de la cena de Nochebuena. Aun así, la mañana seguro que pasará rápido y no podemos perder el tiempo. Toca preparar la mesa, revisar lo que quedó pendiente y comprobar si falta algún ingrediente para la comida de Navidad. Y en el caso de que así sea puede que te preguntes, ¿hay algún supermercado abierto hoy en Madrid? Aunque el día de Navidad es festivo nacional y casi todas las cadenas cierran, existen algunos casos muy puntuales, sobre todo en tiendas pequeña, que pueden operar en horario reducido. Pero para evitar desplazamientos innecesarios o vueltas en vano, repasamos la situación cadena por cadena sobre los supermercados en el día de Navidad en Madrid. Con horarios y qué ocurre en el día de hoy.

En general, la norma es sencilla. Mercadona, Lidl, Alcampo, Aldi, Dia y Ahorramás parece que van a estar cerrados en toda la Comunidad de Madrid. Son cadenas que mantienen un calendario estricto de festivos y, salvo excepciones contadas, no abren el 25 de diciembre. La única posibilidad real de encontrar un establecimiento operativo hoy se da en formatos de proximidad como Carrefour Express, que dependen de su ubicación y de si disponen de autorización municipal para abrir en días festivos. Por eso es importante revisar el buscador de tiendas antes de desplazarse, ya que cada punto funciona con su propio horario. A continuación, un repaso detallado de cómo queda la apertura de cada cadena este 25 de diciembre en Madrid.

Mercadona

Mercadona mantiene su política habitual: todos sus supermercados están cerrados hoy. Aunque el 24 de diciembre la cadena abrió hasta las 19:00 para facilitar las compras de última hora, el 25 permanece cerrado en toda España. No hay excepciones por barrios, zonas turísticas ni formatos alternativos. Si surge una urgencia, no será posible recurrir a Mercadona en esta jornada.

Lidl

Lidl al igual que Mercadona, mantuvo sus puertas abiertas durante el día 24 para facilitar las compras previas a la Nochebuena. Hoy la situación cambia por completo: todos sus establecimientos, sin excepción, permanecen cerrados. La cadena remite a su página web para conocer el horario de reapertura a partir del día 26.

Aldi

Aldi también cierra por completo. El horario habitual de estas tiendas no se aplica ni el 25 de diciembre ni el 1 de enero, por lo que hoy no abre ningún establecimiento. La cadena opera con un calendario muy estable que no contempla aperturas en festivos nacionales.

Carrefour

Carrefour es la única cadena que puede ofrecer alguna alternativa hoy. Los grandes hipermercados, Carrefour Market y Carrefour Bio permanecen cerrados. Lo mismo ocurre con la mayoría de tiendas de proximidad. Sin embargo, los Carrefour Express ubicados en zonas muy concretas pueden abrir en horario especial, por lo que es importante que consultemos (vía web) por la tienda en concreto que queramos visitar. No olvidemos que cada tienda tiene un horario propio y su funcionamiento depende del permiso municipal correspondiente. Por eso Carrefour recomienda consultar su buscador de tiendas antes de acudir. En años anteriores algunos Express del centro sí han abierto durante unas horas en la mañana del día 25, pero no hay un criterio general para toda la ciudad. La única manera de asegurarlo es revisar cada punto por separado.

Alcampo

En Alcampo, el cierre es total. Tanto los grandes hipermercados como los formatos más pequeños tuvieron horarios ajustados la tarde de Nochebuena, pero hoy todas las tiendas permanecen cerradas. La compañía no contempla aperturas parciales ni por localización.

Ahorramás

Ahorramás tampoco abre. La cadena ya adelantó su cierre el día 24 por la tarde y hoy mantiene todas sus tiendas cerradas. No existe ningún formato alternativo operativo en Navidad dentro de la Comunidad de Madrid.

Dia

Dia sigue el mismo patrón que el resto de cadenas de proximidad. Aunque el 24 las tiendas tuvieron horarios distintos según la provincia, el día de Navidad todos los establecimientos permanecen cerrados, incluidos Dia Market y las tiendas franquiciadas. La marca recomienda consultar su web para planificar compras el día 26.

Entonces, ¿hay alguna opción real para comprar algo hoy en Madrid? La respuesta más sencilla es que la ciudad funciona prácticamente sin supermercados durante el 25 de diciembre. Las únicas excepciones posibles son algunos Carrefour Express en ubicaciones muy concretas, siempre con horarios reducidos y sujetos a autorización previa. Si la necesidad es urgente, lo ideal es verificar los horarios en la web de Carrefour antes de salir de casa.

Además, pueden encontrarse abiertas pequeñas tiendas de alimentación de barrio, negocios regentados por comunidades que no siguen el calendario festivo español o comercios de conveniencia vinculados a estaciones o zonas muy turísticas. No son supermercados como tal, pero pueden resolver una urgencia puntual para la comida de Navidad. Con este panorama, lo más recomendable es revisar lo imprescindible antes de comenzar a cocinar y evitar desplazamientos innecesarios. La mayor parte de Madrid descansa hoy, también en el sector de la alimentación.