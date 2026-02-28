Hoy, 28 de febrero de 2026, la provincia de Bilbao se presenta con un cielo nuboso o poco nuboso, acompañado de brumas matinales y vespertinas en el interior, donde no se descartan nieblas dispersas. Se esperan precipitaciones débiles y un notable descenso de las temperaturas, especialmente en la mitad norte. En el litoral, el viento será moderado del oeste y noroeste, amainando a lo largo del día. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: lluvias matinales y tarde más amable

El cielo se despereza lento en Bilbao, donde la jornada de hoy se presenta marcada por una alta probabilidad de lluvia, especialmente durante la mañana. Las nubes, como un manto gris, cubrirán el horizonte, mientras el viento sopla del norte a una suave velocidad. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 14 grados y la sensación térmica podría hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco, especialmente al amanecer.

Ya por la tarde, el panorama cambiará ligeramente, con una disminución en la probabilidad de chubascos y un cielo que se despejará, aunque aún quedará algo de nubosidad. La temperatura alcanzará su punto máximo, ofreciendo un respiro antes de que el sol se esconda tras el horizonte a las 18:59. La humedad, que se mantendrá alta, hará que el ambiente se sienta algo cargado, pero la tarde promete ser más amable, invitando a disfrutar de un paseo bajo las nubes que se disipan.

Nubes grises y probabilidad de lluvia en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un cielo cubierto y una sensación de frescura, donde las temperaturas rondan los 10 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 95% y el viento sopla del norte a una velocidad de 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h.

La tarde traerá un ligero respiro, aunque la probabilidad de lluvia disminuirá a un 20%. Sin embargo, las temperaturas apenas alcanzarán los 14 grados y la sensación térmica podría descender hasta los 5 grados. Con una humedad que puede llegar al 90%, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien para enfrentar este día cambiante.

Guecho: ambiente fresco y nublado hoy

El día amanece en Guecho con un ambiente fresco y húmedo, ya que la temperatura mínima se sitúa en 7°C y la humedad relativa alcanza el 90%. A medida que avanza la mañana, el cielo estará cubierto y la probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 95% hasta el mediodía. Las temperaturas irán subiendo lentamente, llegando a los 10°C.

Por la tarde, la situación mejora ligeramente, con una probabilidad de lluvia de solo 10% y temperaturas que alcanzarán los 13°C. Sin embargo, el cielo seguirá parcialmente nublado. Con el sol saliendo a las 07:50 y poniéndose a las 18:59, disfrutaremos de más de 11 horas de luz, aunque el ambiente se sentirá pesado debido a la alta humedad.

Santurce: cielo nublado con lloviznas suaves

El tiempo en Santurce se presenta con un cielo mayormente nublado durante la mañana, con temperaturas frescas que rondan los 10 grados. A medida que avanza el día, se espera una ligera mejora, alcanzando hasta 14 grados por la tarde, aunque no se descartan algunas lloviznas suaves en la madrugada. El viento soplará de forma leve, creando un ambiente tranquilo.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad o realizar actividades al aire libre, aprovechando la calma que ofrece el tiempo. La sensación térmica será agradable, lo que invita a salir y disfrutar de la jornada sin preocupaciones.

Cielo cubierto y lluvia persistente en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con un cielo cubierto y una alta probabilidad de lluvia, lo que genera un ambiente fresco con temperaturas que rondan los 10 grados. A medida que avance el día, la situación no mejorará mucho, ya que la lluvia persistirá, aunque con menos intensidad por la tarde. Se recomienda llevar un paraguas y vestir ropa adecuada para el frío, ya que la sensación térmica puede bajar hasta los 5 grados.