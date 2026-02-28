Carlos Martínez (Soria, 1973), alcalde de Soria, es el candidato del PSOE para las elecciones autonómicas de Castilla y León, que tendrán lugar el próximo 15 de marzo. El dirigente socialista ha pedido que no le etiqueten como sanchista para evitar otra debacle en las urnas como las de Extremadura o las de Aragón. Además, ha defendido públicamente la figura de Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, quien también defendió al candidato del partido de Pedro Sánchez.

Martínez asegura tener «estudios de Ingeniería Técnica Agrícola», sin concretar si terminó esos estudios o solamente los comenzó. Su carrera política la empezó con 23 años al afiliarse al PSOE y, tres años después, se convirtió en concejal socialista del consistorio soriano.

Mientras mantenía su asiento en el salón de plenos de Soria, el ahora candidato del PSOE a las elecciones castellanoleonesas fue creciendo poco a poco dentro de su partido. El primer puesto de relevancia lo obtuvo antes de los 30 años, cuando se convirtió en secretario general de los socialistas de su provincia, Soria.

Apenas un año después, Martínez fue elegido procurador de las Cortes de Castilla y León, donde estuvo la legislatura 2003-2007, durante el Gobierno autonómico del popular Juan Vicente Herrera.

Casi 20 años de alcalde de Soria

A partir de 2007 dejó la cámara castellanoleonesa porque tomó el bastón de mando de su ciudad natal. En la web oficial del partido, Martínez se vanagloria de haber conseguido consecutivamente «cuatro mayorías absolutas en 2011, 2015, 2019 y 2023».

En 2024, Martínez pasó a formar parte del Comité Europeo de las Regiones, el organismo en el que se reúnen las regiones y ciudades de Europa en Bruselas. También es miembro de Comisiones COTER (Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto de la UE) y ECON (Comisión de Política Económica).

Además de estas entidades, está presente en el Consejo de Poderes Locales y Regionales (CPLRE) y en el Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE), y fue Enviado Especial para la Nueva Agenda Urbana ante la ONU. Ahora, es vicepresidente de la Comisión Internacional de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

A nivel nacional, Carlos Martínez tomó partido por Carme Chacón como secretaria general del partido en el XXXVIII Congreso del PSOE en el que Alfredo Pérez Rubalcaba fue finalmente elegido como sucesor del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero como líder socialista.

El ahora candidato del PSOE a la autonomía se define como un «convencido municipalista». Según el propio Martínez, su voluntad es tender «puentes» con los ciudadanos para conocer «de primera mano las inquietudes de sus vecinos y vecinas».

«Candidato de Óscar Puente»

Sin embargo, desde el PP han criticado a Carlos Martínez por ser «el candidato de Óscar Puente y del sanchismo». Ángel Porras, número 3 del PP de Salamanca, aseguró que Carlos Martínez es «modelo Óscar Puente».

«Un matón que se dedica la gran parte del día a estar detrás de Twitter y cuya única finalidad es atacar al contrincante sin trabajar y sin darse cuenta de los que son realmente los problemas», apostilló el popular en una entrevista en Cadena SER.

Martínez, además, es un férreo defensor del ex alcalde Valladolid. De él dijo que era «un ministro comprometido». El candidato socialista alabó del titular de Transportes que era ponerse «en primera línea, de frente, para dar la cara, para rendir cuentas, para asumir responsabilidades, para ponerse al frente del dispositivo y aportar todas las soluciones con luz y taquígrafos y poder esclarecer el accidente, y para también estar al lado de las víctimas e intentando, lógicamente, resolver la tragedia de la mejor manera posible», aseguró tras la tragedia de Adamuz (Córdoba) en la que murieron 46 personas al chocar dos trenes de alta velocidad.

A su vez, Puente afeó a Alfonso Fernández Mañueco, candidato del PP en Castilla y León, que dijese «que no se presenta contra Carlos Martínez, sino que se presenta contra» él. «Dice que su modelo de gestión es el opuesto al mío. Y claro, nos lo pone a huevo», le afeó el ministro de Transportes. Y alabó la figura de Martínez a la vez que dijo que Mañueco «no sabe cómo hincarle el diente».

Carlos Martínez se sacudió de la mochila del presidente del Gobierno en una entrevista en Onda Cero: «No entiendo que yo sea el candidato de Ferraz ni de nadie, no soy sanchista ni tudanquista, soy socialista».

La última polémica alrededor del candidato socialista fue por la omisión de la ‘y’ en el nombre de la autonomía que va a presidir, llamándola Castilla-León en lugar de Castilla y León. Un error que los leonistas atribuyen a su «profundo desconocimiento de la realidad leonesa».