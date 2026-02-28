Cortes de tráfico por las Fallas 2026: todas las calles cortadas y zonas prohibidas para aparcar en Valencia

Las Fallas de Valencia 2026 viven su primer fin de semana y por ello el Ayuntamiento de Valencia ha anunciado cortes de tráfico en el centro con motivo de la celebración de la Cabalgata del Ninot. Este acto tendrá lugar este sábado a partir de las 17:30 horas y recorrerá las principales calles de una ciudad que ya está de fiesta. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los cortes de tráfico por las Fallas de Valencia 2026.

Las Fallas de Valencia 2026 vivirán su primer fin de semana grande después de la Crida celebrada el pasado 22 de febrero, en la que las falleras mayores realizaron el pregón que supone el inicio de las fiestas que se extenderán hasta el próximo 19 de marzo, el Día de San José, en el que se celebrará el acto de la Cremá. Este domingo 1 de marzo también se celebrará la primera mascletá a las 14:00 horas en la plaza del Ayuntamiento, que se celebrará hasta el último día de las fiestas en el mismo lugar.

Los cortes de tráfico en las Fallas 2026

De primeras, el Ayuntamiento de Valencia ha anunciado los cortes de tráfico que tendrán lugar este sábado 28 de marzo con motivo de la Cabalgata del Ninot, que tendrá lugar a partir de las 17:30 horas y que recorrerá las principales calles de la capital de la Comunidad Valenciana. El itinerario será el siguiente:

Salida de Glorieta.

Calle La Paz.

San Vicente.

Plaza del Ayuntamiento.

Marqués de Sotelo.

Final en la calle Xátiva.

Según ha informado el Ayuntamiento y publica Europa Press, el operativo de tráfico contempla la prohibición de estacionar vehículos el sábado 28, desde las 8:00 a las 22:00 horas, en la banda izquierda del paseo de Ciutadella hasta Ximenedez Sandoval nº6, en el sentido de la marcha de Ximénez de Sandoval. Tampoco se permitirá, entre las 14:00 y las 22:00 horas, en la zona de carga y descarga de la plaza de Alfons el Magnánim, desde la calle de la Paz a General Tovar.

Además, desde el Centro de Gestión de Tráfico se ha recordado que, desde el pasado día 21 de este mes a las 22:00 horas y hasta el 20 de marzo a las 4:00 horas, se han establecido también restricciones de estacionamiento con motivo de las mascletás y disparos pirotécnicos previstos en la plaza del Ayuntamiento. La prohibición afecta a toda la plaza del Ayuntamiento, así como a las calles adyacentes, que son las siguientes:

Ribera.

Rusafa.

Moratín.

Tránsits.

Barcelonina.

Arzobispo Mayoral.

Sangre.

Garrigues.

Sant Ferran.

Maria Cristina (entre San Vicente Mártir y la Plaza del Mercat).

Óscar (los dos lados, incluida la zona de motos, entre la avenida del Oeste y Quevedo).

Avenida del Oeste (los dos lados, incluida la zona de motos, entre la calle de Requena y la plaza de San Agustín).

La zona de bicicletas de Marqués de Sotelo.

Sant Pau (entre la calle de San Vicente Mártir y la avenida del Marqués de Sotelo).

San Vicente Mártir (entre María Cristina y la plaza de la Reina y entre las plazas de España y de San Agustí).

El lateral izquierdo de la calle del Marqués de Dos Aguas.

Ambos lados de la calle del Poeta Querol.

Calle del Pintor Sorolla (entre Poeta Querol y Bonaire).

Calles Barcas (entre Trànsits y Poeta Querol), de Pérez Pujol (entre Barcas y Lauria), de Correos, Lauria y la calle de Xátiva.

Programa para el 28 de febrero en las Fallas