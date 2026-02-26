La celebración de las Fallas 2026 no quedará al azar de la improvisación meteorológica. El Ayuntamiento de Valencia, en colaboración con Bomberos y Protección Civil, ha puesto en marcha un protocolo de actuación ante fenómenos adversos que marca líneas rojas infranqueables para la fiesta.

Con las alertas naranja y roja en el horizonte, el consistorio ha dejado claro que la seguridad prevalecerá sobre el programa: desde la suspensión de las esperadas ‘mascletàs’ hasta el desalojo de zonas de actividades, Valencia ya sabe exactamente qué pasos dar si el tiempo decide complicar la semana grande.

El semáforo de las Fallas: así afectan los avisos a la fiesta

La nueva normativa, ya en manos de todas las comisiones y casales, establece un sistema de colores para evitar riesgos innecesarios. Mientras que la alerta amarilla se queda en un nivel de vigilancia y revisión de estructuras, los niveles superiores conllevan restricciones automáticas que podrían dejar a la ciudad sin algunos de sus actos centrales.

Si se decreta la alerta naranja, las consecuencias son inmediatas:

Lluvia y tormentas : suspensión obligatoria de todo acto al aire libre (incluida la pirotecnia) e inhabilitación de carpas y zonas de fuego.

: suspensión obligatoria de todo acto al aire libre (incluida la pirotecnia) e inhabilitación de carpas y zonas de fuego. Viento : cierre de actividades en zonas con árboles y áreas de instalaciones temporales.

: cierre de actividades en zonas con árboles y áreas de instalaciones temporales. Calor extremo o incendios: restricciones horarias y prohibición total de la ‘Cremà’ o disparos en pedanías cercanas a zonas forestales como El Saler o El Palmar.

Alerta roja: el escenario de cierre total

El protocolo es aún más contundente ante un aviso de nivel rojo. En este caso, no solo se mantienen las prohibiciones del nivel naranja, sino que se suma el cierre obligatorio de los casales falleros y la suspensión total de cualquier evento en zonas de riesgo.

Las autoridades han hecho especial hincapié en que, si una actividad (como una verbena o un pasacalle) ya ha comenzado cuando se activa la alerta, la evacuación o suspensión se realizará de forma coordinada y ordenada. El objetivo es evitar escenas de caos y garantizar que artistas, falleros y turistas no corran peligro ante colapsos de estructuras o temporales marítimos en las zonas de la Marina y la costa.

Coordinación máxima para evitar la improvisación

Este documento, nacido de la experiencia de años anteriores donde tormentas repentinas generaron situaciones de riesgo, busca que los presidentes de las fallas tengan criterios homogéneos. Ya no habrá decisiones aisladas; el CECOPAL (Centro de Coordinación Operativa Local/Municipal) será el encargado de valorar cada incidencia minuto a minuto.

Las Fallas 2026 están preparadas para lo mejor, pero gracias a este protocolo, también están listas para protegerse de lo peor.