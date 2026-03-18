La extraña camiseta con la que el Barça jugará ante el Newcastle

El Barça lucirá esta noche ante el Newcastle una camiseta tan inédita como especial. Los culés se juegan estar en los cuartos de final de la Champions League ante el conjunto inglés y lo hará con la equipación blaugrana pero con una tipografía nueva, diseñada por la artista Anna Vives, una joven con síndrome de Down que desarrolló esta fuente con un claro enfoque inclusivo y con la que el club busca impulsa y visibilizar el Día Internacional del Síndrome de Down, que se celebra este 21 de marzo.

Los jugadores del Barça lucirán esta noche en sus camisetas unos dorsales con una tipografía diferente a la habitual, la misma que ha diseñado Anna Vives y que forma parte de la campaña de sensibilización que el club impulsa coincidiendo con el Día Internacional del Síndrome de Down en otro de sus proyectos sociales coordinado por la Fundación culé, en colaboración con la UEFA Foundation for Children y la Fundación Itinerarium.

El objetivo principal es dar visibilidad a las personas con Síndrome de Down y promover valores como la inclusión, el trabajo en equipo y el reconocimiento de las capacidades diversas. El impacto mediático de un partido de Champions League, sobre todo con lo que está en juego entre Barça y Newcastle, permite amplificar el mensaje a una audiencia mucho más global.

Será la primera vez que esta tipografía se utilice en un partido de la Champions League masculina, aunque se trata de una campaña que será también extensible a la femenina, ya que el Clásico entre Barça y Real Madrid del próximo 2 de abril también contará con estas camisetas para las culés.

Una camiseta especial con un propósito: dar visibilidad al Día Internacional del Síndrome de Down y celebrar el talento de Anna Vives, una artista increíble con síndrome de Down. ♾️ pic.twitter.com/R6Jbu183oc — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 18, 2026

«Anna Vives empezó a diseñar esta tipografía en 2012 y se convirtió en la primera tipografía social de la historia», cuenta el FC Barcelona en un comunicado al respecto, en el que desvela que desde septiembre de 2011 la artista comenzó a trabajar en la letra y «un año más tarde consiguió la digitalización completa del alfabeto, lo que permite utilizar la tipografía en cualquier ordenador o formato físico».

El club afirma que con esta campaña, su objetivo es «difundir esta letra y promover los valores que representa: la inclusión social y destacar que la sociedad la formamos todos y todas. Personas que deben dejar de ser invisibles para integrarse con normalidad en la sociedad, destacando la importancia del trabajo en equipo con la suma de las capacidades de todos».

Desde su lanzamiento, la tipografía ha tenido una notable difusión internacional. Ha superado los 15 millones de descargas y se ha utilizado en más de 80 países, lo que refleja el alcance global de una iniciativa que trasciende el ámbito deportivo. Además, la artista Anna Vives estará presente en el Barça-Newcastle y será recibida por el vicepresidente institucional del club, Rafael Yuste, así como por la directora de la fundación azulgrana, Marta Segú.

Otro de los elementos asociados a esta iniciativa será la subasta de las camisetas utilizadas durante el partido. Las equipaciones, que incorporarán la tipografía inclusiva, estarán disponibles para pujar a través de la plataforma MatchWornShirt. Cada camiseta será autenticada de manera individual antes de ponerse a disposición de coleccionistas y aficionados.