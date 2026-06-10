El Getafe renueva a Bordalás hasta 2028 para volver a soñar en Europa

José Bordalás seguirá en el Getafe. El club azulón ha alcanzado un acuerdo con el entrenador alicantino y seguirán en el banquillo del Coliseum hasta 2028. Un anuncio que pone fin al culebrón de los últimos meses donde resonaba con fuerza su salida, pero que ha terminado con un final feliz para soñar en el regreso a Europa.

El futuro de Bordalás había pasado por una montaña rusa. En la recta final de la temporada no descarto ninguna de las opciones, abriéndose a escuchar ofertas a pesar de que el Getafe tenía su idea de sentarse para seguir contando con él: «No está descartado, no hay nada descartado», dijo en rueda de prensa antes de conseguir meter al Getafe en séptimo puesto de la Liga y clasificando al equipo a Conference League.

Desde entonces, Ángel Torres trabajó en todos los escenarios posibles. En medio de la incertidumbre, ató a su recambio, Fabio Celestini, en el caso de que Bordalás no renovase. Pero el suizo tendrá que esperar su oportunidad porque José Bordalás seguirá en Getafe. Adorado por la afición y la plantilla, el alicantino es el estándar que ha vuelto a levantar al barrio madrileño: «Si sigue, me alegro mucho por el club, es un seguro para el Getafe tener a Bordalás, donde ha estado, ha cumplido los objetivos. El Getafe no se entiende sin Bordalás y él no se entiende sin el Getafe. Es algo muy positivo; si se hace oficial, espero que sea porque están felices de continuar y ojalá podamos hacer una gran temporada», confesó hace unos días Luis Milla.

Es cierto que Bordalás tenía oferta para abandonar Getafe, como la de Sergio Ramos para ser su entrenador en el Sevilla si hubiese comprado. Sin embargo, al haberse roto esa posibilidad, el alicantino aceleró el acuerdo para continuar en el Coliseum.

El nuevo reto del EuroGeta de Bordalás

Con el acuerdo, José Bordalás volverá a estar al frente del EuroGeta 2.0. Un paralelismo que vivió el club azulón en la temporada 2019-20, cuando Europa conoció el nombre de Getafe con aquella eliminación histórica al Ajax, que venía el curso anterior de eliminar al Real Madrid en Champions.

Un reto muy bonito para el equipo madrileño, que consiguió pasar en apenas unos meses de ser un candidato para el descenso a ser la sorpresa, quedándose la última plaza europea. Aún quedan asuntos pendientes, como la continuidad de pilares como Milla y Arrambarri, y la necesidad de nuevos fichajes para poder competir hasta en tres torneos diferentes (Liga, Copa y Conference). De momento, el Getafe ya respira: José Bordalás seguirá liderando el frente.