Bordalás prepara su salida del Getafe

El Getafe está cerca de perder a su káiser, José Bordalás. La reunión hace unos días entre sus agentes y el club azulón no ha fructuado en la continuación y en estos momentos su salida este verano parece más cerca que nunca. Una salida que dejaría muy tocada a la plantilla después de haber sido el culpable de que el equipo no solo consiguiera una salvación prematura, sino meterlo en Europa la próxima temporada.

El ‘EuroGeta’ es marca y firma de Bordalás. Logró con una de las plantillas más cortas de la Liga hacer frente a los grandes (venció al Real Madrid en el Santiago Bernabéu). Séptimo en la clasificación para jugar Conference League. Dos de las cuatro únicas veces en la historia que el Getafe ha logrado jugar en Europa han sido gracias al alicantino. Sin embargo, la reunión clave para negociar su futuro preocupa mucho en el Coliseum.

Este martes, agentes y Ángel Torres se vieron en las oficinas del Coliseum a primera hora de la mañana para zanjar qué quería Bordalás para seguir. Uno de los desencuentros eran las condiciones económicas, pero todo indica que también hay una falta de entendimiento a lo que se fue prometiendo en un preacuerdo que fue aceptado por Bordalás, según As. La renovación a la baja no le gusta al entrenador, que siente que no tendría el reconocimiento después de todo el trabajo hecho en los últimos meses.

El Getafe tiene sustituto de Bordalás

Aunque Bordalás aún no ha comunicado su decisión definitiva, en Getafe ya tiene cerrado al nuevo entrenador si abandona el club: Fabio Celestini. El ex jugador azulón dejó su cargo con el CSKA de Moscú y tiene firmado un precontrato por dos temporadas. Un plan que tampoco gusta al alicantino, que ve una falta de consideración en plenas negociaciones. Tanto en la parte deportiva como en la emocional, la relación pende de un hilo.

Tampoco ayuda que el Getafe podría perder en las próximas semanas a pesos pesados como Luis Milla y Mauro Arrambarri. El primero tiene una oferta del Al Nassr de Cristiano y en el pasado estuvo cerca de irse al Como de Cesc Fábregas.

El segundo tiene la oferta de jugar en River Plate. Bordalás lo llevó hace unos años de vuelta cuando el equipo luchaba por no descender y en dos años, de nuevo, elevó al equipo para pelear en la parte alta de la clasificación. La continuidad parece complicada y se espera otra reunión para cerrarlo todo. El alicantino quiere más reconocimiento y Ángel Torres apretarse el cinturón para cuadrar cuentas en la planificación del próximo curso.