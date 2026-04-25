La afición del Getafe ha recibido de forma hostil al Barcelona a la llegada del equipo azulgrana al Coliseum para el partido que les enfrenta este sábado en Liga. Con algún que otro insulto, los hinchas del equipo madrileño han dejado clara la rivalidad que tienen para ellos este encuentro y no les han aplaudido, como ocurre en algún que otro campo.

Getafe y Barcelona se miden este sábado en la 32ª jornada de Liga en un encuentro clave. El Barcelona, si gana, sacará 11 puntos al Real Madrid en la clasificación de la Liga cuando tan sólo quedarán 15 en disputa, después del pinchazo del conjunto blanco en Sevilla ante el Betis. Por su parte, el Getafe viene en un gran momento de forma, en la sexta plaza con una de las plantillas más limitadas de Primera División, pero maximizando todos sus recursos de la mano de José Bordalás.

Así, a la llegada del Barcelona al Coliseum, la afición del Getafe recibió de forma hostil a los de Hansi Flick, que llegaron en autobús como es normal y también sin ningún tipo de incidente. Algunos aficionados del equipo madrileño sacaron sus banderas de España a la llegada de los culés al Coliseum.