Cuándo es la convocatoria extraordinaria de Selectividad 2026: fecha y horarios según la comunidad

La Selectividad 2026 ya se ha celebrado en prácticamente toda España, por lo que estos primeros días de junio, miles de estudiantes han estado pendientes de exámenes, horarios y resultados. Han sido jornadas intensas, de nervios y de mucha concentración, en las que cada prueba ha contado y mucho, pero tras la primera fase ordinaria, todavía queda otra, la convocatoria extraordinaria de Selectividad 2026 que muchos aprovecharán para subir nota, de modo que es importante conocer fechas y horarios al respecto.

La convocatoria extraordinaria de Selectividad 2026 no será igual en toda España en cuanto a fechas, ya que aunque la mayoría de comunidades sí que tendrán casi los mismos días, no podemos olvidar que hay dos en concreto, que son Castilla-La Mancha y Cataluña, cuya fase ordinaria ni tan siquiera ha comenzado, de modo que retrasan luego la segunda fase. En el caso de Castilla-La Mancha, la Selectividad empieza el 8 de junio y en el caso de Cataluña lo hace un día más tarde, el 9 de junio. De este modo, y teniendo esto en cuenta, muchos alumnos no sólo miran esa convocatoria ordinaria, sino que ya empiezan a pensar en la extraordinaria, que funciona como una segunda oportunidad para aprobar o como decimos, para subir nota. Por ello queremos repasar las fechas previstas en cada comunidad autónoma de modo que tengas claro cuándo se va a celebrar.

Andalucía (junto a Ceuta y Melilla)

En Andalucía, así como Ceuta y Melilla, la convocatoria extraordinaria queda fijada para el 30 de junio y los días 1 y 2 de julio. Son fechas algo pegadas al cierre de la fase ordinaria, así que quienes tengan que volver a examinarse tendrán pocas semanas para prepararla, aunque seguramente ya lo habrán hecho los meses previos a que se celebre la Selectividad.

Aragón

Aragón sigue un calendario muy parecido. Los exámenes extraordinarios se celebrarán también entre el 30 de junio y el 2 de julio, sin cambios destacables respecto a lo que viene siendo habitual.

Asturias

Aquí el calendario se mueve unos días más adelante. La extraordinaria será el 6, 7 y 8 de julio, lo que permite a los estudiantes contar con algo más de tiempo para preparar esta segunda oportunidad.

Cantabria

Cantabria se mantiene dentro del grupo mayoritario. Las pruebas se realizarán del 30 de junio al 2 de julio, en línea con la mayoría de comunidades.

Castilla-La Mancha

En este caso hay un pequeño ajuste en las fechas. Como la convocatoria ordinaria se celebra más tarde, entre el 8 y el 10 de junio, la extraordinaria se sitúa justo después, los días 29 y 30 de junio y 1 de julio.

Castilla y León

Castilla y León no introduce cambios y mantiene el esquema más extendido: 30 de junio, 1 y 2 de julio para la convocatoria extraordinaria.

Cataluña

Cataluña es la excepción más clara. Mientras su fase ordinaria se celebra más tarde que en otras comunidades, la extraordinaria se traslada directamente a septiembre, en concreto a los días 2, 3 y 4. Es una diferencia importante respecto al resto del país.

Comunidad de Madrid

Tras haber sido la más madrugadora en la fase ordinaria (desde el 1 de junio), la extraordinaria se celebrará del 30 de junio al 2 de julio.

Comunidad Valenciana

Sin cambios relevantes, con convocatoria extraordinaria los días 30 de junio, 1 y 2 de julio.

Extremadura

Comparte fechas con la mayoría de territorios: 30 de junio, 1 y 2 de julio.

Galicia

Galicia también se mantiene en ese mismo bloque de fechas, con la extraordinaria entre el 30 de junio y el 2 de julio.

Islas Baleares

Las pruebas extraordinarias tendrán lugar los días 30 de junio, 1 y 2 de julio, en línea con el calendario general.

Islas Canarias

Mismo caso que Baleares, con convocatoria fijada entre el 30 de junio y el 2 de julio.

La Rioja

La comunidad celebrará la extraordinaria en las fechas habituales: 30 de junio, 1 y 2 de julio.

Murcia

Murcia repite también ese calendario, con la segunda oportunidad programada para finales de junio y principios de julio.

Navarra

Aquí encontramos otra excepción importante. La convocatoria extraordinaria se adelanta a los días 24, 25 y 26 de junio, siendo una de las más tempranas del país.

País Vasco

Cierra el grupo de comunidades con el calendario más común, con la extraordinaria los días 30 de junio, 1 y 2 de julio.

Más allá de las fechas, la convocatoria extraordinaria mantiene la misma estructura que la ordinaria de modo que los horarios es de esperar que sean los mismos con exámenes de 90 minutos y descanso de entre 30 y 45 minutos. Los estudiantes deben enfrentarse a la fase de acceso, obligatoria, que incluye asignaturas como Lengua Castellana y Literatura II, Historia (de España o Filosofía), lengua extranjera y la materia específica de modalidad.

A esto se suma la fase de admisión, de carácter voluntario, pensada para subir nota. En este caso, es posible examinarse de hasta tres materias adicionales, aunque sólo cuentan las dos mejores calificaciones una vez ponderadas. Desde hace años, además, si una asignatura de la fase general alcanza al menos un 5, también puede ponderar en esta fase, lo que abre más opciones para mejorar la nota final.