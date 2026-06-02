Estalla la polémica: el examen de la PAU de lengua plantea una pregunta que nadie se esperaba

El 1 de junio comenzó las siempre temidas pruebas de acceso a la universidad (Examen PAU) en la Comunidad de Madrid. Entre las primeras cuestiones a resolver es la pregunta que muchos adolescentes todavía no han pensado: ¿cómo te gustaría que te recordaran cuando ya no estés?.

Esa ha sido una de las preguntas que ha caído en el examen de Lengua, que se organiza en tres bloques: comprensión lectora, reflexión sobre la lengua y educación literaria; todas con un esquema de puntuación muy pautado con márgenes de elección para el estudiante.

El examen se estructura en tres partes por bloques: Uno valorado en 4 puntos sobre comunicación valorado, otro de reflexión de 3 puntos sobre la lengua y sus hablantes y un bloque de educación literaria de 3 puntos; todo ello en hora y media y con una nota sobre 10.

Examen de lengua de la PAU

El alumno debe superar los tres ámbitos obligatoriamente pero puede elegir el texto de partida, escoger entre análisis sintáctico o reflexión lingüística en una de las preguntas de lengua, seleccionar dos de tres cuestiones de morfología, léxico-semántica o variedades lingüísticas y optar también por distintas vías para desarrollar los contenidos literarios.

Uno de los elementos más destacados es la libertad de diseño que se puede ofrecer al estudiante dentro de una estructura de puntuación cerrada. Los criterios específicos de corrección detallan que se espera en cada ejercicio. Por tanto, se exige que se respete el límite de palabras, recoger las ideas principales con coherencia y no desarrollar opiniones.

En el texto argumentativo, eso sí, se pide una postura clara, con argumentos bien organizados y una buena expresión. Además, la corrección de la expresión escrita tiene mucho peso al evaluarse la ortografía, la cohesión, la riqueza léxica y la corrección gramatical.