Cómo se escribe visitar o bisitar

Hay dudas ortográficas que aparecen una y otra vez, incluso entre personas que escriben con frecuencia. Una de ellas es bastante habitual: ¿se escribe visitar o bisitar? La respuesta es clara. La única forma correcta es visitar, con v.

No tener clara la letra por la que empiezan nos puede cambiar por completo el significado de la frase. Toma nota de cada una de las definiciones con algunos ejemplos y verás como el resultado final de este proceso es mucho más sencillo de lo que pensabas, solo una de estas palabras es correcta.

La forma correcta es visitar

El significado del verbo es acudir a encontrarse con personas, sean del ámbito que sean. Se trata de una expresión que usamos mucho, variando el contexto, por vacaciones, ir a casa de familiares, museos, etc.

A veces las dudas ortográficas parecen más complejas de lo que realmente son. En este caso no existe una variante aceptada ni una excepción. Siempre se escribe con v.

Por qué muchas personas escriben bisitar

La explicación tiene mucho que ver con la evolución del idioma. Hace siglos sí existían diferencias más claras entre la pronunciación de la b y la v en determinadas zonas. Con el paso del tiempo, esa distinción desapareció en la mayor parte del español hablado. El fenómeno recibe el nombre de betacismo y afecta a millones de hablantes.

Por eso palabras como vaca y baca suenan exactamente igual para muchas personas, aunque tengan significados completamente distintos. Lo mismo ocurre con votar y botar o con visitar y la incorrecta bisitar.

Cuando alguien escribe una palabra basándose únicamente en cómo la escucha, es normal que aparezcan dudas. No es un problema de pronunciación. Es una cuestión de ortografía.

De hecho, este tipo de errores son especialmente frecuentes en estudiantes, opositores o personas que están intentando mejorar su escritura. No tienen nada de extraño.

De dónde viene la palabra visitar

El origen de una palabra suele ofrecer pistas interesantes sobre su forma correcta. Viene del latín visitare, y fue evolucionando hasta llegar al significado actual. Cuando pensamos en términos como visita, visitante o visitador, comprobamos que todos comparten la misma grafía. Esa relación suele servir como referencia rápida cuando surge la duda.

Ejemplos de uso correcto de visitar

La mejor forma de interiorizar una palabra es verla funcionando en situaciones reales. Imagina a alguien organizando un viaje y diciendo: «Queremos visitar varias localidades costeras durante nuestras vacaciones». O a una persona que comenta: «Este fin de semana voy a visitar a unos amigos que hace años que no veo».

También es habitual encontrar el verbo en contextos culturales: «Miles de personas visitan cada año determinados monumentos históricos». En todos estos ejemplos aparece exactamente la misma escritura. Un médico, por ejemplo, puede visitar a un paciente. Un turista visita una ciudad. Un familiar visita a otro familiar.

La ortografía nunca cambia.

Un truco sencillo para no equivocarse

Cuando una duda aparece con frecuencia, conviene buscar una referencia fácil de recordar. En este caso, un recurso muy práctico consiste en pensar en la palabra visita. La mayoría de las personas la reconocen inmediatamente y saben que se escribe con v. Si recuerdas eso, llegar a visitar resulta casi automático.

Es una asociación sencilla, pero suele funcionar. Si puedes escribir correctamente visita, también podrás escribir correctamente visitar. Ambas palabras pertenecen a la misma familia y comparten la misma raíz.

A veces los mejores trucos ortográficos son precisamente los más simples.

Visitar o bisitar: cuál debes escribir

La duda tiene una respuesta definitiva: la forma correcta es visitar, con v. La palabra bisitar no existe dentro de la norma ortográfica del español y debe evitarse en cualquier contexto escrito. Si alguna vez vuelves a dudar, basta con recordar una palabra muy conocida: visita. A partir de ahí, la respuesta aparece sola.

Se escribe visitar, ejemplos

Este verbo en forma no personal tiene un uso muy concreto que se emplea directamente en frases como las que vamos a mostrar en estos ejemplos, de esta manera podremos entender mejor su significado y manera de escribirse directamente.

Ir a ver a alguien en el lugar en que se halla. Fuimos a visitar a mi abuela.

Ir a algún lugar, especialmente para conocerlo. En sus vacaciones estuvo visitando esta comunidad.

En la cultura católica, ir a un templo o santuario por devoción. Visitaron el templo.

En la Administración pública, acudir a examinar el correcto funcionamiento del órgano sobre el que se tiene jurisdicción. Se produjo la visita administrativa.

Dicho del médico: Acudir a casa del enfermo para asistirlo. El doctor me visitó en casa, no podía moverme.

Entrar en una página electrónica. Estuve visitando esa página web.

Informarse personalmente de algo. Visitamos la oferta de casa que hay en la zona.

Dicho de un preso. La visita del presó fue bastante rápida.

De esta manera sabremos perfectamente escribir visitar con ‘v’ y no volveremos a cometer el mismo error. Estaremos aprendiendo una palabra y evitando cometer un error ortográfico que puede ser demasiado recurrente, el éxito estará asegurado.