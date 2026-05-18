Cuándo es Selectividad 2026 en Canarias: horarios, fechas y dónde son los exámenes de la PAU

Cuando nos acercamos al mes de junio, la Selectividad ya no suena tan lejana para los alumnos de Bachillerato. De hecho es justo ahora cuando muchos estudiantes se paran a mirar fechas con calma para aclararse: qué día les toca cada examen, a qué hora tienen que llegar o cómo se reparten las pruebas durante la semana. Todo eso es lo que conviene tener claro, y lo repasamos a continuación con el calendario de la PAU o Selectividad 2026 en Canarias.

Las fechas y horarios de la Selectividad 2026 en Canarias ya se conoce oficialmente por lo que conviene tenerlo todo claro y más cuando las pruebas no arrancan de la misma manera para todos, ya que la fase general se divide según la modalidad que curse cada alumno. Por eso, quienes están en Ciencias no comienzan el mismo día que los de Humanidades, Ciencias Sociales, Artes o la modalidad General. Pero en cuanto a fechas, la convocatoria ordinaria de la PAU 2026 en Canarias se celebrará los primeros días de junio y a partir de ahí, habrá una segunda convocatoria entre el 30 de junio y el 2 de julio. Junto a las fechas, ya están definidos los horarios, las sedes y la distribución de las materias en cada jornada, por lo que repasamos todo al detalle a continuación:

Horario de la Selectividad en Canarias: a qué hora empieza y cuándo acaba la PAU 2026

La organización de la PAU 2026 en Canarias que se celebra en fase ordinaria entre el 2 y el 5 de junio seguirá un esquema parecido al de cursos anteriores, con sesiones repartidas entre mañana y tarde. La primera cita será a las 9:00 para la presentación del alumnado y, media hora después, a las 9:30, arrancarán los exámenes. A media mañana habrá una segunda franja, con presentación a las 11:30 y pruebas desde las 12:00. Por la tarde, la actividad continuará a partir de las 15:30, con exámenes desde las 16:00, y en algunos días se cerrará con una última sesión que comenzará a las 18:30.

La fase general estará dividida por modalidades. El 2 de junio acudirán los estudiantes de Humanidades y Ciencias Sociales, Artes y modalidad General para realizar Lengua Castellana y Literatura II, Lengua Extranjera e Historia de España o Historia de la Filosofía. El alumnado de Ciencias hará esas mismas pruebas el día 3 de junio.

Además, la organización recuerda que los estudiantes podrán presentarse únicamente a las materias que les interesen dentro de la fase de opción, incluso aunque se hayan matriculado inicialmente en más asignaturas.

Las sedes ya confirmadas para las pruebas serán:

GC: Edificio La Granja

FV: IES Santo Tomás de Aquino

LZ: IES César Manrique

Calendario por días de la Selectividad 2026 en Canarias: horario de los exámenes por asignatura

El calendario de la fase ordinaria queda repartido del siguiente modo:

2 de junio:

9:30 horas : Lengua Castellana y Literatura II para Humanidades y Ciencias Sociales, Artes y modalidad General.

: Lengua Castellana y Literatura II para Humanidades y Ciencias Sociales, Artes y modalidad General. 12:00 horas: Lengua Extranjera II.

Lengua Extranjera II. 16:00 horas: Historia de España o Historia de la Filosofía.

Historia de España o Historia de la Filosofía. 18:30 horas: Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Latín II, Dibujo Artístico II, Análisis Musical II.

3 de junio:

9:30 horas: Lengua Castellana y Literatura II para alumnado de Ciencias.

Lengua Castellana y Literatura II para alumnado de Ciencias. 12:00 horas: Lengua Extranjera II.

Lengua Extranjera II. 16:00 horas: Historia de España o Historia de la Filosofía.

4 de junio:

9:30 horas: Matemáticas II y Ciencias Generales.

Matemáticas II y Ciencias Generales. 12:00 horas: Historia de la Música y la Danza, Diseño, Griego II, Química y otras materias específicas.

Historia de la Música y la Danza, Diseño, Griego II, Química y otras materias específicas. 16:00 horas: Coro y Técnica Vocal II, Física, Geografía y Fundamentos Artísticos.

5 de junio:

9:30 horas: Artes Escénicas II, Dibujo Técnico II, Tecnología e Ingeniería II, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio y otras asignaturas.

Artes Escénicas II, Dibujo Técnico II, Tecnología e Ingeniería II, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio y otras asignaturas. 12:00 horas: Dibujo Técnico Aplicado a Artes Plásticas y Diseño, Historia del Arte, Literatura Dramática y Biología.

16:00 horas: sesión reservada para incidencias y coincidencias entre materias.

La universidad también ha previsto un sistema especial para estudiantes que tengan dos exámenes coincidiendo en una misma franja horaria durante el tercer o cuarto día. En esos casos podrán realizar una de las pruebas en la sesión ordinaria y la otra en el turno de reservas habilitado posteriormente. Otro detalle importante afecta a las lenguas extranjeras. Las sesiones se celebrarán el martes 2 y miércoles 3 de junio a las 12:00 horas. Quienes únicamente se presenten a una lengua extranjera dentro de la fase de opción harán la prueba el miércoles.

Cuándo es la convocatoria extraordinaria de Selectividad 2026 en Canarias

La segunda convocatoria de la PAU en Canarias llegará poco después de la ordinaria. Está prevista para el 30 de junio y los días 1 y 2 de julio de 2026, y está pensada tanto para quienes no hayan podido examinarse en junio como para quienes quieran intentar subir nota.

El desarrollo de las pruebas seguirá una organización muy similar. El 30 de junio arrancará la jornada con la presentación general a las 9:00 y, a partir de las 9:30, comenzará el examen de Lengua Castellana y Literatura II. Y luego, después de esos tres días se repartirán el resto de materias, desde las troncales habituales hasta asignaturas específicas como Física, Química, Biología, Geografía o Historia del Arte. También se mantiene el sistema de sesiones de reserva para aquellos casos en los que coincidan dos exámenes en la misma franja horaria.