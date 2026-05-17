Exámenes y modelos de selectividad resueltos para prácticar la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU)

Mayo suele convertirse en el mes en el que miles de estudiantes empiezan a mirar el calendario con cierta preocupación. Después de todo el curso, la PAU, todavía conocida por muchos como Selectividad, ya está a la vuelta de la esquina y toca enfrentarse a una de las pruebas más importantes para quienes quieren entrar en la universidad. Es por ello también el momento en el que comienzan las búsquedas de apuntes, resúmenes y, sobre todo, exámenes reales de otros años para practicar antes de la prueba definitiva.

Y es que profesores y orientadores tienen claro que hacer modelos oficiales ayuda mucho más de lo que parece. No sólo sirve para repasar contenidos, también permite acostumbrarse al tipo de preguntas, aprender a gestionar mejor el tiempo y detectar errores frecuentes antes del examen real. Muchos alumnos descubren precisamente practicando qué temas dominan peor o en qué ejercicios pierden más minutos. Además, este año muchos estudiantes quieren consultar ya las fechas oficiales de la PAU 2026 para organizar mejor las últimas semanas de estudio. Aunque las pruebas cambian ligeramente según la comunidad autónoma, la mayoría de convocatorias ordinarias volverán a celebrarse durante los primeros días de junio, mientras que las extraordinarias tendrán lugar a principios de julio en buena parte de España.

Cuándo son los exámenes de la PAU 2026

Las fechas de la PAU no son exactamente iguales en todas las comunidades autónomas, aunque la mayor parte de universidades españolas concentrarán los exámenes durante la primera semana de junio. En concreto Madrid, precisamente es la primera de todas ya que las pruebas comienzan el 1 de junio hasta el 4 de junio, mientras que en el resto como Andalucía, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia o La Rioja se celebrará entre el 2 y el 4 de junio, con Castilla-La Mancha entre el 8 y el 10 de junio y Cataluña entre el 9 y el 11 de junio.

La convocatoria extraordinaria, destinada a quienes suspendan alguna asignatura o no puedan presentarse en junio, se celebrará generalmente entre el 30 de junio y el 2 de julio, aunque algunas comunidades mantienen todavía convocatorias anteriores y también posteriores. En cualquier caso, los estudiantes deben revisar siempre la información publicada por su universidad o comunidad autónoma, ya que ahí aparecen los horarios oficiales, sedes de examen y distribución definitiva de asignaturas.

Dónde encontrar exámenes de selectividad resueltos y modelos oficiales

Y una vez conocemos las fechas de la PAU 2026, estando a pocas semanas de la Selectividad, una de las búsquedas más repetidas en Google vuelve a ser la misma de «exámenes PAU resueltos”. Muchos estudiantes recurren a pruebas oficiales de otros años para practicar exactamente el mismo tipo de ejercicios que después pueden aparecer en el examen real.

Portal oficial de exámenes PAU de Andalucía

Las fuentes más fiables siguen siendo los portales oficiales de universidades y administraciones públicas. En Andalucía, por ejemplo, la Junta de Andalucía mantiene un apartado específico donde pueden consultarse exámenes de convocatorias anteriores, orientaciones y criterios de corrección por asignaturas.

Canal Universitats PAU Cataluña

En Cataluña, el portal oficial de Canal Universitats también permite descargar modelos de las PAU junto con soluciones y documentación de años anteriores.

Universidades de Madrid

En Madrid, universidades como la Universidad Complutense de Madrid o la Universidad Autónoma de Madrid publican modelos de EvAU, criterios de evaluación y orientaciones específicas para cada materia.

Páginas web más recomendadas

Además de las webs oficiales, también existen plataformas educativas muy utilizadas por estudiantes que recopilan pruebas reales organizadas por comunidad autónoma y asignatura. Una de las más conocidas actualmente es exámenes de Pau, ya que permite buscar ejercicios de Matemáticas, Historia, Inglés, Lengua, Física, Química o Biología filtrando por año y comunidad autónoma.

También aparecen otras plataformas bastante consultadas durante estas semanas previas a la Selectividad, como:

Academia La Libreta

Academia Albacer

Tips Academy

FisQuiMat

Muchas de estas páginas incluyen ejercicios resueltos paso a paso, algo especialmente útil en asignaturas prácticas donde el procedimiento también puntúa, como Matemáticas, Física o Química.

Qué asignaturas suelen preocupar más en la Selectividad

Aunque cada estudiante tiene sus puntos fuertes y débiles, hay materias que todos los años vuelven a generar bastante tensión entre quienes se presentan a la PAU. Matemáticas suele estar entre las más temidas, especialmente en Bachillerato de Ciencias y Ciencias Sociales, seguida de Física, Química e Historia de España.

Lengua Castellana también suele preocupar bastante porque mezcla comentario de texto, sintaxis, literatura y redacción. Además, las faltas de ortografía siguen penalizando en buena parte de las comunidades autónomas.

En cambio, Inglés se convierte muchas veces en la asignatura que ayuda a subir nota a quienes llegan bien preparados. Muchos profesores recomiendan practicar writings y readings utilizando modelos oficiales de convocatorias anteriores para acostumbrarse al formato real del examen.

Consejos para preparar mejor la PAU en las últimas semanas

A estas alturas del curso, muchos estudiantes cometen el error de intentar memorizar demasiada información nueva en pocos días. Sin embargo, profesores y orientadores insisten en que las últimas semanas deben centrarse sobre todo en practicar y consolidar conocimientos.

Entre las recomendaciones más repetidas están:

Hacer simulacros completos controlando el tiempo igual que el día del examen.

completos controlando el tiempo igual que el día del examen. Practicar con modelos oficiales recientes de la propia comunidad autónoma.

Revisar criterios de corrección para entender cómo puntúan los ejercicios.

para entender cómo puntúan los ejercicios. Dormir bien durante los días previos a la prueba.

durante los días previos a la prueba. Evitar estudiar hasta la madrugada el día antes de cada examen.

el día antes de cada examen. Llevar preparada con antelación toda la documentación necesaria.

También recomiendan no obsesionarse continuamente con las notas de corte. Aunque es importante conocer la puntuación necesaria para acceder a determinadas carreras, centrarse únicamente en eso puede aumentar todavía más los nervios.