Antonio Maíllo: quién es, edad, trayectoria y qué propone el candidato de Por Andalucía en las elecciones de Andalucía 2026

Antonio Maíllo Cañadas es un político y docente español, vinculado históricamente a Izquierda Unida (IU), y candidato de la coalición Por Andalucía para las elecciones autonómicas de este domingo. Su candidatura encabeza la primera alianza electoral andaluza que reúne conjuntamente a IU, Sumar y Podemos dentro de una misma coalición de izquierdas en la comunidad.

Nació en 1966 en Lucena, en la provincia de Córdoba (59 años). Es licenciado en Filología Clásica y desarrolló gran parte de su trayectoria profesional como profesor de Lengua y Literatura y de Latín en institutos públicos andaluces, especialmente en localidades como Aracena y Sevilla. Antes de consolidarse en la política institucional, su actividad principal estuvo ligada a la enseñanza pública.

Trayectoria política

Su trayectoria política se encuentra estrechamente vinculada a Izquierda Unida y al Partido Comunista de España (PCE). Durante años ocupó responsabilidades orgánicas dentro de IU Andalucía, formación que llegó a coordinar a nivel autonómico. También fue parlamentario andaluz y candidato a la presidencia de la Junta en anteriores elecciones autonómicas, como las de 2015 y 2018.

En las elecciones andaluzas de 2018 participó en la coalición Adelante Andalucía junto a Podemos y otras fuerzas de izquierda, ejerciendo entonces un papel destacado dentro de la candidatura. Posteriormente abandonó temporalmente la primera línea política en 2019 y regresó a la docencia. Años después explicó públicamente que durante ese periodo atravesó problemas de salud relacionados con un cáncer, enfermedad de la que informó posteriormente haber superado.

En 2024 regresó a la política activa al ser elegido coordinador federal de Izquierda Unida, máximo cargo orgánico de la formación a nivel nacional. Desde esa posición ha defendido la colaboración entre las distintas fuerzas situadas a la izquierda del PSOE y la construcción de candidaturas conjuntas.

Su designación como candidato de Por Andalucía para las elecciones autonómicas de 2026 fue acordada por los partidos integrantes de la coalición. La candidatura agrupa a formaciones como Izquierda Unida, Movimiento Sumar Andalucía, Podemos, Iniciativa del Pueblo Andaluz y otras organizaciones de izquierda.

Durante la campaña electoral, Maíllo ha centrado buena parte de su discurso en cuestiones relacionadas con los servicios públicos, especialmente la sanidad y la educación, además de defender la unidad de las fuerzas progresistas en Andalucía.

Qué propone Antonio Maíllo y Por Andalucía en las elecciones de Andalucía 2026

El programa electoral de Por Andalucía para las elecciones del 17 de mayo se articula en torno a cuatro ejes principales. En sanidad, proponen revertir los recortes en atención primaria, aumentar las plantillas médicas y de enfermería y eliminar los conciertos con la sanidad privada que consideran innecesarios. En educación, defienden la recuperación de la educación pública y la reducción de la ratio de alumnos por aula. En vivienda, proponen la regulación del precio del alquiler y la ampliación del parque público de vivienda. En materia económica y fiscal, apuestan por revertir las bonificaciones fiscales del PP a las rentas más altas, especialmente en el impuesto de sucesiones y el IRPF, para destinar esos recursos a servicios públicos. Maíllo ha insistido durante la campaña en que la fragmentación del voto de izquierdas beneficia al PP y ha pedido el voto útil para Por Andalucía frente a Adelante Andalucía.