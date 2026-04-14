Podemos, Sumar e IU abren sus sedes en Andalucía para tramitar la regularización de inmigrantes ilegales

Los partidos integrados en la coalición Por Andalucía pondrán sus sedes «a disposición» de inmigrantes ilegales que puedan beneficiarse de la regularización extraordinaria que aprueba este martes, 14 de abril, el Consejo de Ministros para ayudarles en la tramitación de los «permisos» necesarios para acogerse a ella.

Así lo ha anunciado este martes el candidato de Por Andalucía a la Junta en las elecciones autonómicas del 17 de mayo y coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, en una atención a medios en Sevilla en la que ha celebrado esta iniciativa del Gobierno, que se va a plasmar en un real decreto que tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros en su reunión de este martes.

Maíllo ha subrayado que organizaciones como IU, Sumar y Podemos, integradas en la coalición Por Andalucía, «han puesto a disposición» sus sedes «para ayudar a los procesos de regularización de migrantes en Andalucía», y ha defendido que dicha iniciativa permite dar un «abrazo» a quien se beneficia de ellas, desde la «memoria» de los andaluces a quienes en etapas pasadas le «tocó» ir «a otras tierras» y agradecieron «el abrazo» que les dieron, según ha puesto de relieve.

A preguntas de los periodistas, ha concretado que desde IU Andalucía van a «abrir las sedes para poner a disposición» de inmigrantes a militantes que «conocen los procedimientos» para ayudar «a las personas inmigrantes para que tramiten los permisos de regularización de su situación».

Además, Maíllo ha señalado que esta iniciativa del Gobierno coincide con otra del grupo de Sumar en el Congreso para crear «un comisionado» sobre «los temporeros en Huelva», que «establezca y garantice una coordinación entre las distintas administraciones para que se atienda a las personas temporeras que están» en dicha provincia y que realizan «un servicio absolutamente impagable» para «la economía agraria andaluza», según ha abundado el dirigente de IU antes de apostillar que estos trabajadores temporeros «necesitan» sentirse «respaldados y apoyados en su dignidad por la administración».

Maíllo ha señalado que con el servicio que van a ofrecer desde las sedes de organizaciones como IU Andalucía se quiere «ayudar a las personas migrantes» a que «se sientan seguras» de que los procedimientos para su regularización «van a ser válidos», teniendo en cuenta que algunas de estas personas presentan «dificultades lingüísticas, de conocimiento del lenguaje administrativo» y de «desconocimiento de la instancia donde deben acudir».

De esta manera, el dirigente de IU ha defendido que estas personas «necesitan del refuerzo» que pueda ofrecerle en sus trámites «todo el que pueda ayudar» para que «se sientan acogidos y que, además, moralmente sientan que este es su país porque lo han elegido, aunque haya sido por razones económicas», y que es «donde tienen la voluntad de que crezcan sus hijos, de vivir, de adquirir una vivienda y tener un trabajo digno».

Antonio Maíllo ha concluido que esta regularización es «una mala noticia para la derecha» del PP y Vox, que «se han mostrado en contra», al igual, según ha subrayado, que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, porque «no quieren» que estas personas supongan «una mano de obra con dignidad laboral», ha indicado.

«La no regularización permitía a mucha gente explotar sin escrúpulo a los migrantes», algo que «ahora no les va a salir a cuenta», porque esta regularización da «garantía» a las personas que se benefician de ella de que «pueden exigir sus derechos laborales, y de que el trabajo que desarrollan los dignifica y les permite llevar una vida en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos», según ha concluido defendiendo el candidato de Por Andalucía a la Junta en las elecciones del próximo 17 de mayo.