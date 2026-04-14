Juanma Moreno rebaja a 465 días la espera en dependencia frente a los 1.275 de la etapa del PSOE

Juanma Moreno ha recortado los tiempos de espera de la dependencia en Andalucía desde los 1.275 días que se registraban en el tramo final de la etapa socialista hasta los 465 actuales, lo que supone una bajada del 63,6%. El dato refleja una reducción de 810 días y sitúa el plazo medio en su nivel más bajo de los últimos quince años, en un área clave de la gestión autonómica.

La evolución de los indicadores de dependencia en Andalucía también se deja notar en el número de beneficiarios y en las prestaciones reconocidas. Al cierre de marzo, la comunidad contabilizaba 347.041 beneficiarios, un 63,5% más que en 2018. En ese mismo periodo se habían alcanzado además 541.570 prestaciones, un 93,92% más que entonces, casi el doble.

El aumento de estos registros coincide con un incremento del gasto destinado a dependencia en Andalucía. Las cuentas públicas han pasado de 1.260 millones de euros en 2018 a 2.610 millones en 2026, lo que supone un alza del 120%. A ello se suma la implantación de un nuevo modelo de atención que concentra en una sola visita trámites que antes requerían dos actos, además del refuerzo de herramientas tecnológicas en teleasistencia y una reorganización de recursos.

A partir de esos datos, el PP andaluz reivindica la gestión realizada por la Junta en materia de dependencia bajo la presidencia de Juanma Moreno. La vicesecretaria de Salud e Igualdad del partido, Beatriz Jurado, sostiene que la comunidad registra «el tiempo de espera más reducido de los últimos 15 años» y defiende que los datos actuales reflejan un cambio de tendencia respecto a la etapa anterior.

Jurado recordaba este pasado lunes que entre 2012 y 2015, con el PSOE al frente de la Junta, «se llegaron a expulsar a 34.000 personas del sistema de Dependencia, 22.000 de ellas cuando Montero era consejera de Bienestar Social y tenía las competencias en Dependencia». En esa línea, la dirigente popular afirmó que los actuales indicadores «desmontan la nueva mentira que Montero quiere traer a Andalucía».

El PP andaluz enmarcó además esta evolución en el debate sobre la financiación del sistema. Jurado criticó que María Jesús Montero, en su etapa como ministra de Hacienda, haya acordado con el País Vasco la financiación del 50% de la Dependencia y no haya asumido ese mismo compromiso con Andalucía. «Mientras pone alfombra roja a unos, trata a los andaluces con la punta del pie y como ciudadanos de segunda», afirmó.

Pese al tono de reivindicación, la propia dirigente popular admitió que «queda mucho por hacer», aunque defendió que la reducción de los tiempos de espera, el aumento de beneficiarios y el crecimiento de las prestaciones evidencian una mejora sostenida del sistema andaluz de dependencia durante los últimos años.