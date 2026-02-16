Andalucía contrata a 500 sanitarios para reforzar el cribado del cáncer y prevé firmar a otros 200

La Junta de Andalucía ha contratado ya a 500 profesionales sanitarios de refuerzo para los programas de cribado de cáncer y prevé incorporar a otros 205 hasta alcanzar los 705 comprometidos. En sólo cuatro meses, el Ejecutivo andaluz ha cumplido gran parte de su promesa para reforzar el sector sanitario, especialmente el relativo a los cribados de cáncer. Así lo ha anunciado este lunes Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, que ha celebrado que la andaluza sea «una sanidad pública eficaz, bien gestionada, orgullo de los andaluces y que está bien dotada tanto en equipamiento como en recursos humanos».

Durante su visita al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, donde también ha destacado la implantación del llamado Acto único para mejorar la detección precoz del cáncer de mama, Moreno ha subrayado que esta medida ha permitido realizar mamografía, ecografía y biopsia en una misma jornada, evitando desplazamientos y reduciendo tiempos de espera para las pacientes con sospecha de cáncer. El procedimiento se ha introducido en la cartera sanitaria de toda Andalucía desde el pasado 12 de enero con el objetivo de reforzar la seguridad y la calidad asistencial en el programa de cribado de cáncer de mama.

Transformación del Torrecárdenas

El Hospital Universitario Torrecárdenas ha sido objeto de una profunda remodelación en buena parte de sus instalaciones. Entre las actuaciones realizadas, se ha renovado íntegramente el área de oncología y se han sustituido 700 camas por otras nuevas, incluidas 28 destinadas a pacientes críticos. Además, se han renovado 60 ecógrafos, siete mesas quirúrgicas y nueve de anestesia, dentro de un plan de inversión de 15 millones de euros destinado a poner fin a la obsolescencia que arrastraba el hospital por el abandono socialista.

Y es que, desde que el PP de Juanma Moreno cogió las riendas de la comunidad, el Gobierno andaluz ha invertido ya 170 millones de euros en la red sanitaria sólo en la provincia de Almería. De esa cantidad, más de 134 millones se han destinado a la modernización y equipamiento hospitalario, mientras que 36 millones han ido dirigidos a la Atención Primaria. Según los datos expuestos, el Torrecárdenas se ha situado entre los cinco mejores hospitales de Andalucía y ha ascendido hasta el puesto 24 en el ranking nacional de reputación hospitalaria, escalando doce posiciones desde 2020.

Plan por el temporal

Durante la visita, el presidente andaluz también ha avanzado que este martes se ha presentado el nuevo Plan Andalucía Actúa, diseñado para reparar los daños en infraestructuras ocasionados por el reciente temporal de borrascas y para reactivar los sectores económicos más afectados, especialmente el sector primario y el agroindustrial.

«Empezaremos con las primeras líneas prioritarias y urgentes del que hemos denominado Plan Andalucía Actúa. Será un primer paquete de medidas para arreglar lo que corre más prisa, nuestras infraestructuras básicas más dañadas por este durísimo temporal: carreteras, colegios, institutos y centros sanitarios, fundamentalmente. Pero será un plan abierto y vivo, que se irá ampliando en las próximas semanas para atender todo lo necesario, siempre dentro de nuestras competencias», ha señalado Moreno.