La Junta de Andalucía desmiente a Amama tras acusar a Moreno de no querer reunirse con ellas

La presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), Ángela Claverol, aseguraba esta semana en una entrevista que ninguna de las mujeres que han pasado por la asociación había recibido una llamada de la Junta de Andalucía para ser informada del error en el cribado del cáncer de mama. Además, desde la asociación han llegado a afear a Juanma Moreno «que no las haya querido recibir». Sin embargo, este viernes fuentes de la Junta de Andalucía aseguran a OKDIARIO que «el gabinete del presidente contactó con Amama para intentar cerrar un encuentro en el Palacio de San Telmo», pero que a la asociación le fue «imposible» encajar esa reunión «en todo el día del martes y en todo el día del miércoles». Por ello, el Ejecutivo de Juanma Moreno y Amama se emplazaron «a seguir en contacto para buscar una fecha».

«Se les trasladó literalmente que el presidente de la Junta de Andalucía movería su agenda lo que hiciera falta, el martes y el miércoles, para poder mantener esta reunión», aseguran en la Junta de Andalucía, desde donde subrayan que «se les transmitió el deseo expreso de Juanma Moreno de escuchar a las mujeres afectadas y a la asociación antes de presentar el plan de choque y de recoger sus posibles aportaciones al mismo».

En este sentido, desde el Gobierno de Juanma Moreno lamentan «mucho» esta situación, y subrayan que las puertas siguen «abiertas para escucharlas y atenderlas cuando lo deseen». La presidenta de la asociación, en sus declaraciones públicas, llegó a asegurar que a la Junta las mujeres con cáncer de mama afectadas «no les importamos». «Están diciendo que están llamando, pues qué casualidad que de las ciento y pico ninguna», ha aseguraba indignada. Desde el Ejecutivo de Juanma Moreno, sin embargo, han explicado este viernes que es falso que no se hayan querido reunir con ellas.