Una soltera de ‘First Dates’ confiesa cómo su ex le fue infiel con chicos: «Yo estaba enamorada, pero…»

Las puertas del local de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. El popular formato de citas a ciegas se ha convertido en uno de los más vistos de la televisión. Y es que, después de 10 años intentando unir corazones, no es de extrañar que cada vez sean más los solteros que apuesten por vivir esta experiencia en primera persona. Una aventura que, recientemente, nos presentó a Bruna. La soltera brasileña, de 23 años, es una empresaria que no ha tenido mucha suerte en el plano amoroso. Tiene mucha fe en que el 2026 le va a dar los momentos en pareja que tanto tiempo lleva esperando. Por ello, ha apostado por ir al programa de Cuatro.

Debido a que fue la primera en llegar al local, tuvo la oportunidad de hablar un poco con Carlos Sobera. Fue así como le contó la «pesadilla» que había vivido con su ex pareja. Minutos después llegó Jefry, un joven de 21 años que se presentó como su cita de First Dates. Pero, la primera apariencia que le dio a la brasileña fue un poco particular. «¿Eres hetero», le preguntó ella. «No me parece gay, pero podría serlo. Si le miras a la cara podría», opinó en uno de los totales.

Bruna se sincera con su cita de ‘First Dates’

Los participantes se trasladaron hasta su mesa en el restaurante de First Dates. De esta manera, tras hablar de varios temas con el objetivo de conocerse mejor, la joven le contó su trágica historia con su ex novio. «Yo estaba enamorada, pero a las 3 de la mañana veía que se iba a jugar a la play», comienza diciendo. «Me traicionaba con chicos, le gustaba el tema andrógenos para mí fue una pesadilla», contó.

Un tema que Jefry escuchó con atención, pero del que no se sintió muy cómodo. Pues, considera que no era el más apropiado para hablar en una primera cita. «Hay muchas mas cosas de las que hablar», indicó en privado al equipo de Cuatro. Seguidamente, ella le contó el motivo por el que se mudó a España. «Tuve la enfermedad de la picadura de la garrapata», le dijo.

La decisión final de ‘First Dates’

Bruna hablaba y hablaba, pero notaba que su cita no se estaba involucrando mucho. Por ello, le comentó que le notaba «tímido». Una observación que el soltero negó. Fue entonces cuando le explicó el motivo por el que ella le podía estar viendo de esta manera. «Solo hablas de ti, pero no me preguntas nada», señaló al respecto. Ante ello, la soltera intentó aligerar el ambiente cambiando de tema.

En la decisión final de First Dates, ambos lo tuvieron claro y se negaron a darse una segunda oportunidad. Y es que, a Bruna le «enfadó» que su cita la tachase de mujer «egocéntrica» al hablar mucho y no preguntarle nada a él. «Amistad y tal sí, pero para más no creo, no pienso», sentenció Jefry.