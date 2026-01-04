Una soltera de ‘First Dates’, descolocada y decepcionada al conocer a su cita: «Es horrible»

First Dates ha dado la bienvenida al 2026 y lo ha hecho de la mejor manera que sabe hacer: con nuevos solteros. El popular formato de citas a ciegas, presentado por Carlos Sobera, se ha convertido en uno de los más vistos de la televisión. Un éxito arrollador por el que este año cumple 10 años. Por ello, y teniendo estas referencias, no es de extrañar que participantes como Jane haya decidido probar suerte. La soltera, de 47 años, le contó al comunicador que tenía muy claro el tipo de persona que buscaba. «Una persona que no me quite la paz que tengo, empezando», comenzó a decir.

«Una persona interesante, inteligente, culta, brillante…», enumeró. Fue entonces cuando Sobera acudió en busca del hombre que se convertiría en la cita de Jane. De esta manera, Ettore, un soltero italiano de 52 años, regresó al formato de Cuatro. El periodista y escritor no tuvo mucha suerte durante su primer paso por el programa. Por ello, quiso volver a intentarlo. Pue, dicen que quien la sigue la consigue. Sin embargo, nada más verlo entrar por la puerta del local, la cara de Jane fue todo un poema. Y es que, no le gustó nada la elección de su cita de First Dates.

Jane, horrorizada al ver a su cita de ‘First Dates’

«Es horrible», gesticulaba a los trabajadores que estaban en la barra. Y es que, su cara era de puro horror. Pero, a pesar de ello y con educación, se levantó para saludar a su cita. Eso sí, el disgusto ya lo tenía encima. «No, no me gustó lo que vi», confesó en uno de los totales. Minutos después, el presentador acompañó a la pareja de solteros hasta su mesa en el restaurante.

Con el objetivo de romper el hielo, la soltera optó por comenzar hablando del tema del momento: la Navidad. «Para mí tiene mucho sentido porque soy religioso. Cuando estaba en Italia iba mucho a la misa de medianoche y fui monaguillo. Me encanta», le contó el soltero. «Yo siempre enciendo una vela», le confesó Jane, mientras sacaba una de su bolso.

Sin previo aviso, Jane sacó también un mechero, para poder encender la vela. Una tarea que le dejó a Ettore, su cita. «Es una cosa que hago yo normalmente en mi casa. Tengo varias imágenes de la Virgen. Le ha dado un sentido mucho más profundo a la cita», opinó el soltero. Poco a poco, ambos fueron entrando en confianza. De hecho, el italiano le habló del motivo de su fracaso matrimonial.

La decisión final de ‘First Dates’

«Estuve casado ocho años, pero me di cuenta de que a ella no le gustaba el matrimonio. Se buscó al primero que estaba libre y yo estaba enamorado. Después de la boda, su actitud cambió», le explicó. «Me mostró una versión de sufrimiento, derrota y culpabilidad. Tal vez vi lo que yo era antes», comentó Jane al escucharlo.

Tras ello, la venezolana le contó que el sexo era fundamental en una relación de pareja. «Mi vida era muy básica y no le he dado la importancia que se merece», explicó. «Yo creo que le da tanta importancia porque no lo ha experimentado mucho», opinó Ettore. Al final de la velada de First Dates, él sí quiso seguir conociendo a Jane en una segunda cita. Pero, ella no opinó lo mismo. Pues, no era el tipo de hombre que buscaba.