Un soltero de ‘First Dates’ descoloca a su cita al confesar dónde fue su primera vez: «Ya apuntabas maneras»

First Dates concluye un año completamente exitoso. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los formatos más vistos de la televisión. Pues, después de casi diez años, no es de extrañar que cada vez sean más los solteros que apuesten por encontrar el amor en el programa de Cuatro. Una aventura televisiva que este 2025 nos ha presentado a numerosos comensales. Por ello, Pablo, un joven de 22 años, ha querido probar suerte. De esta manera, se ha presentado como un chico «de barrio», de Madrid, y un apasionado del culturismo. «Es mi pasión», dijo. Así pues, teniendo en cuenta sus gustos y requisitos, la organización del programa le preparó una cita con Erika.

La soltera, de 18 años y originaria de Madrid, llegó con muchos nervios al restaurante del amor. Pero, el primer encuentro con Pablo fue bastante acertado. De hecho, al joven también le gustó la elección de su cita. Por ello, no dudaron en trasladarse hasta la mesa para poder conocerse mejor. Un encuentro donde la participante le confesó que era la primera cita de su vida. «He tenido relaciones con algunos chicos, pero nunca hemos tenido citas. ¿Qué se hace en una primera cita?», le preguntó con humor.

Pablo, soltero de ‘First Dates’, se sincera: «Fue una primera vez un poco rara»

Por su parte, Pablo le confesó que no podía hablar mucho del tema. Pues, en su caso, nunca había tenido una relación seria. Un intercambio de palabras donde los solteros comenzaron a hablar de sus primeras veces. Erika contó que su primer beso fue en un bus. Pablo, al respecto, contó que su primera relación sexual fue en un gimnasio.

«La primera vez, uf. Cosas que surgen. Éramos jóvenes y no queríamos que nos pillasen. Fue una primera vez un poco rara», contó él. Una vivencia por la que la soltera no daba crédito. «Ya apuntabas maneras. La primera vez que lo haces y encima en un gimnasio. Muy valiente», respondió. Tras ello, la pareja de solteros comenzó a hablar de sus diferentes pasiones. Fue así como ella le habló del taekwondo.

La decisión final de ‘First Dates’

La complicidad entre los solteros fue evidente en todo momento. De hecho, no faltaron las risas. Por ello, no dudaron en trasladarse hasta el reservado de First Dates. Un lugar mucho más íntimo donde Pablo aprovechó para realizarle una demostración de su cuerpo a su cita. Un claro ejemplo de culturismo. «Un tanguita rojo, madre mía este chaval», comentó ella.

Una cita muy divertida donde quedó claro que ambos participantes habían compaginado a la perfección. Por ello, en la decisión final del programa, no hubo sorpresas. «Mañana, la semana que viene o cuando quiera», dijo Pablo sobre una segunda cita. Erika, por su parte, también estuvo de acuerdo en seguir conociéndolo. Por lo tanto, ambos concluyeron su paso por First Dates juntos.