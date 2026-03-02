Un joven venezolano de 20 años y sin antecedentes ha sido detenido esta mañana tras confesar que había matado a su casera en la calle Oropéndola del distrito de Carabanchel (Madrid). Tras detenerle, la Policía ha hallado el cadáver de la víctima ahorcado en la vivienda que alquilaba. Los investigadores descartan que se trate de un asesinato por violencia de género, la mujer y su homicida no mantenían ningún tipo de relación sentimental.

Los hechos han tenido lugar pasadas las 8:30 horas de la mañana de este lunes, cuando el homicida se ha presentando en la comisaría de la Policía Nacional en Carabanchel y ha confesado que había matado a su compañera de piso. Ha sido detenido de inmediato, y los agentes han acudido al lugar del presunto crimen.

Allí, los policías se han encontrado con el cadáver ahorcado de la mujer, española de 30 años. Los servicios de emergencias del SUMMA-112 sólo han podido certificar la muerte de la víctima. Su asesino es un joven venezolano de 20 años sin antecedentes.

Seis homicidios en lo que va de año

El crimen de este lunes es el sexto homicidio que se registra en Madrid en lo que va de 2026.

El pasado dos de enero, un hombre de nacionalidad marroquí fue asesinado a puñaladas en una reyerta que tuvo como escenario una zona de narcopisos en el distrito de Villaverde. Sólo tres días después, el cinco de enero, un español de 51 años, con antecedentes, mató de una paliza a otro hombre español también con antecedentes, en Leganés.

Un joven dominicano mató de dos disparos a otro hombre en el interior de una vivienda de Getafe tras una reyerta por asuntos de droga. La noche del día 25 de enero un joven hondureño de 20 años fue asesinado a cuchilladas en el cuello en el parque de Madrid Río. La Policía sospecha que fue víctima de un robo con violencia.

Ya en febrero, el día 18, un joven Paraguayo asesinó a puñaladas a su ex pareja que llevaba años de inquiokupa en un piso bajo del distrito de Hortaleza. El asesino de la mujer fue detenido por la Policía tras confesar de forma espontánea el crimen a una pareja de policías en el distrito de Tetuán.