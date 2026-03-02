El padre que usó a su niño pequeño como escudo para enfrentarse a la Policía en Vallecas tenía antecedentes por violencia de género y robo con violencia sobre las personas. El hombre, originario de Costa de Marfil, había sido denunciado y detenido acusado de malos tratos por su mujer española, que también fue detenida durante el altercado con los agentes.

La intervención rutinaria para identificar a varios jóvenes sospechosos de formar parte de una banda latina en un parque de Vallecas (Madrid) terminó con la detención del padre que usó su niño como escudo para enfrentarse con los policías. Junto a él fue detenida su mujer y dos hombres más de origen dominicano y venezolano por presuntamente acosar a los agentes durante los hechos e incitar a los testigos a agredir a los policías.

El principal detenido, el padre que usó a su niño como escudo contra la Policía había sido detenido, denunciado por malos tratos por su mujer, en octubre de 2025 y enero de 2026. También le consta otra detención por robo con violencia el pasado mes de febrero, unos días antes del altercado con los agentes.

Los cuatro detenidos ya están en libertad acusados de los delitos de resistencia y atentando a la autoridad. Fuentes policiales aseguran que, tal y como se puede observar en el vídeo, los agentes usaron la mínima fuerza imprescindible para resolver la situación mientras el padre les retaba a detenerles con el niño en brazos.

El atestado policial y el niño de Vallecas

El altercado tuvo lugar el día 22 de febrero, cuando una patrulla llegó a la Plaza de Puerto Rubio en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. Ante la llegada de los agentes, cuatro jóvenes hicieron amago de salir corriendo y fueron requeridos por la Policía para su identificación.

En ese momento, el hombre de 25 años y de Costa de Marfil comenzó a increpar a gritos a los agentes, según el atestado policial. El sujeto, comenzó a arengar a las personas que estaban en el parque a que impidieran el trabajo policial e incluso a agredir a los agentes.

Le pidieron identificarse y agarró al niño

Ante la actitud del hombre, los agentes le exigieron identificarle. El hombre, siempre según el atestado, se negó a identificarse y rechazó acompañar a los policías a comisaría para verificar su identidad, algo que contempla la ley.

El hombre no cesó de gritar a los agentes y ante el aumento de la tensión, agarró a su niño, menor de edad, y lo cogió en brazos, mientras retaba a los policías a detenerle. En ese momento irrumpió la madre, de origen español, que tal y como se ve en el vídeo, en vez de coger al niño se enfrentó a los agentes.

Tras la detención de la pareja, varios de los testigos que estaban increpando a los agentes, subieron el tono de sus insultos y se enfrentaron a la Policía, quedando detenidas otras dos personas, un hombre de Venezuela y otro de origen dominicano, todos acusados de resistencia a la autoridad. Los padres de niño también han sido acusados del delito de atentando a los agentes.