La Policía Nacional ha detenido en el hospital al presunto violador apuñalado por su víctima en distrito de Ciudad Lineal (Madrid). El hombre, de origen peruano, recibió dos cuchilladas en el estómago, huyó y acudió a un hospital donde ha sido arrestado. La mujer fue trasladada por el SAMUR a un centro hospitalario con diversas heridas y también ha sido detenida por la Policía.

Los hechos han tenido lugar durante la madrugada de este jueves en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, cuando una trabajadora de la limpieza encontró a la mujer con heridas de arma blanca y golpes, alrededor de las 2:30 horas.

La mujer, también de origen peruano, relató a la Policía que había sido objeto de una agresión sexual a manos de un conocido. Durante el ataque, la mujer agarró un cuchillo y le propinó varias puñaladas en el estómago al agresor que terminó huyendo dejando herida a su víctima. Tanto la víctima como su agresor no eran pareja.

La Policía detuvo a la mujer y a acompañó hasta el hospital al que fue trasladada por el SAMUR. Poco después, el presunto violador fue detenido en otro hospital en el que se presentó malherido. Allí permanece acusado de agresión sexual. La víctima se enfrenta, de momento, a una acusación por un delito de lesiones, mientras continúa la investigación policial para aclarar los hechos.

Apuñalada en Vallecas por su vecina

Sólo unas horas más tarde, el jueves, una mujer de 56 años fue apuñalada por su vecina en el barrio de Entrevías, en Vallecas.

El suceso se produjo en torno a las 19:15 horas de la tarde cuando el SUMMA 112 ha recibido una llamada proveniente de la calle Lele del Pozo de la capital.

Los servicios de emergencias de la Comunidad de Madrid trasladaron a la víctima en estado grave al hospital Gregorio Marañón con una herida en el hemitorax izquierdo provocada por un cuchillo de grandes dimensiones.

A la vez, la Policía detuvo a otras dos personas, un hombre y una mujer por el delito de allanamiento de morada ya que intentaron colarse en casa de la víctima aprovechando el revuelo.