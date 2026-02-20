Es materialmente imposible verificar la identidad y los antecedentes policiales (para los penales bastará una declaración responsable del solicitante) de la gran mayoría del millón de inmigrantes que se acogerán a la regularización masiva anunciada por el Gobierno. Los policías calculan que tardarían más de un año en conseguirlo con los medios que tienen en la actualidad, incluso dedicándose exclusivamente a comprobar las huellas de los inmigrantes y dejando de lado el análisis de huellas de otros delitos.

Los agentes han hecho las cuentas. El millón de inmigrantes que se calcula que podrían acogerse al proceso de regularización tendrá que dirigirse a cualquiera de las 240 comisarías de la Policía Nacional en España para que verifiquen sus huellas digitales. «Ni siquiera contando con las oficinas de extranjería, más de 50 en toda España, se podría llevar todo el trabajo de huellas diario más la sobrecarga brutal que supondría el proceso de regularización», aseguran.

Si los policías que se encargan de las verificaciones dactilares en cada comisaría dejaran de lado las comprobaciones de huellas procesadas en robos, homicidios u otros delitos y se dedicaran exclusivamente a comprobar las de los inmigrantes de la regularización, tardarían más de un año en conseguirlo, trabajando las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Las cuentas no salen y el Gobierno lo sabe

Una vez que los inmigrantes presenten sus solicitudes, deben esperar que sean admitidas en un proceso de regularización que no es especialmente exigente. Tras la admisión de su solicitud, los cientos de miles de inmigrantes (hay cálculos que elevan al millón las solicitudes) tendrán que pasar por comisaría.

Los encargados de las verificaciones de huellas en las comisarías son los agentes de la Policía Científica que introducen las huellas de cada inmigrante en el Sistema Automático de Identificación Biométrico (SAIB).

En cada comisaría tiene que haber un operador del SAIB las 24 horas del día y el sistema no funciona como en las películas. Cada especialista tarda cerca de una hora en comprobar con precisión las huellas de cada persona que recibe.

El agente introduce las huellas en la base de huellas del SAIB y este le devuelve entre 20 y 30 «aproximaciones» (las huellas de entre 20 y 30 personas) que podrían coincidir con las huellas del inmigrante irregular que se han introducido en el sistema. A continuación, el agente va descartando una a una las huellas de cada candidato hasta que encuentra las que guardan mayor coincidencia con las huellas que analiza.

«Será un coladero de inmigrantes»

A ese ritmo, teniendo en cuenta cambios de turno y los 30 minutos de descanso reglamentario de cada turno policial (salvo si es doble), cada comisaría no podría verificar con precisión ni una veintena de huellas al día, cerca de 3.000 huellas diarias entre todas las comisarías de España. Se tardaría más de un año en identificar con garantías a un millón de inmigrantes candidatos a la regularización masiva.

La primera conclusión a la que llegan los policías expertos en seguridad ciudadana y extranjería sobre el proceso no es esperanzadora: «Si el millón de inmigrantes tiene que regularizarse en cuatro meses según el borrador del Gobierno, hacerlo será imposible».

La segunda conclusión que extraen los agentes es que, ante la innegable realidad, el Gobierno opte por permitir que los inmigrantes se regularicen sin verificación: «Será un coladero de cientos de miles».