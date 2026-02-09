Policías destinados en unidades de Seguridad Ciudadana y Extranjería de la ciudad de Alicante han detectado inmigrantes sin papeles de origen argelino que han llegado desde Francia, Italia y Alemania con la intención de acogerse al proceso de regularización masiva del Gobierno aunque no cumplan con los requisitos: «Ellos lo van a intentar como sea, y si no, se van a quedar aquí hasta que lo consigan».

El efecto llamada de la inminente regularización masiva anunciada por el Gobierno ya se empieza a notar en las calles de la ciudad de Alicante. Además de las colas de cientos de inmigrantes ante el Consulado de Argelia, se ha registrado la llegada de inmigrantes sin papeles procedentes de Francia que confían en burlar la ley para quedarse en España. La denuncia parte del Sindicato Unificado de Policía (SUP).

«Dicen que el efecto llamada no se va a dar porque los que acudan a esa llamada no cumplirían el requisito de cinco meses de estancia previa en España para regularizarse. La realidad es que muchos de los que están haciendo colas o llegan, ni siquiera saben los requisitos que tienen que cumplir. Ellos vienen y ya se apañarán, es lo que nos dicen», explican desde el SUP.

Denuncias por la pérdida de pasaporte

«Los inmigrantes sufren una situación complicada y a veces desesperada, ven que aquí les están dando facilidades para regularizar la situación y a ellos les dan igual los requisitos, ya se apañarán de la forma que sea para conseguir sus papeles, ya sea realizando prácticas ilegales, como estamos viendo con el aumento de las denuncias de extravíos de pasaportes», añaden desde el sindicato policial.

El proceso de regularización que ha anunciado el Gobierno se ha hecho sin consultar previamente si la Administración, especialmente la Policía, está preparada para asumirlo. Es lo que sostienen los agentes: «No hay personal suficiente para la que se nos viene encima, se está detrayendo personal de unidades de investigación para reforzar las unidades de extranjería porque no damos abasto».

La regularización y las mafias

Al SUP también le preocupa el aprovechamiento que hacen las mafias del proceso regularizador. «Lo estamos viendo en las colas en los consulados, ahí hay mucho delincuente. Los conocen nuestros compañeros de Alicante, se han organizado para acaparar las citas y luego las revenden al mejor postor».

Este comercio ilegal de citas para los consulados o con Extranjería perjudica a los inmigrantes que sí cumplen los requisitos y llevan tiempo trabajando e integrados en España, sostienen desde el SUP.

«Este tipo de prácticas irregulares se repiten en los locutorios. Las mafias pagan a gente para que estén 24 horas al día con el teclado del ordenador cogiendo todas las citas para revenderlas. Los altercados entre inmigrantes se multiplican y no empeoran gracias a la profesionalidad de nuestros compañeros de Seguridad Ciudadana, de la UPR», explican desde el SUP.

Desde el SUP insisten en que la política migratoria tiene un impacto directo en la labor policial y no puede seguir tratándose como un asunto meramente administrativo: «Las regularizaciones masiva y exprés, los cambios normativos acelerados y actuar al margen de las políticas migratorias europeas, generan más presión en las unidades de extranjería y mayores dificultades para verificar identidades procedentes de terceros países».

«Cuando los controles se relajan o no se explican con rigor, las mafias lo saben y actúan trasladando el problema a la Policía, que acaba gestionando las consecuencias. Reivindicamos planificación, medios, cooperación internacional real y controles eficaces», apuntan desde el SUP.