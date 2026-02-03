Avalancha de inmigrantes en el Consulado de Argelia en Alicante por la regularización masiva

La regularización masiva de inmigrantes anunciada por el Gobierno ha provocado una avalancha de inmigrantes irregulares de Argelia en los alrededores del consulado de su país en Alicante. El colapso provocado por los cientos de personas que han acudido en busca de documentación para regularizar su situación en España ha provocado la intervención de la Policía Nacional y algún que otro momento de tensión.

Este martes cientos de inmigrantes en situación irregular han colapsado la calle que alberga el Consulado General de Argelia en Alicante, cerca del Mercado Central, todos en busca de una cita para acogerse a la gran regularización masiva anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Más de 200 inmigrantes se congregaban ante la puerta del consulado a las 4:00 de la madrugada, obligando a intervenir a unidades de la Policía Nacional, incluida la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), y a coordinar actuaciones con la Policía Local de Alicante para restablecer la circulación y evitar el corte de la calle.

Certificado de antecedentes penales

Algunos de estos inmigrantes habían pasado la noche al raso a las puertas de la sede diplomática con el objetivo de reunir toda la documentación necesaria para cuando llegue el momento en la que la regularización masiva de inmigrantes irregulares del Gobierno se publique en el BOE.

Una de las condiciones para entrar en el proceso de regularización extraordinario de inmigrantes que promueve el Gobierno, es la presentación de un certificado de ausencia de antecedentes penales. Un documento que sólo puede facilitar el país de origen de los inmigrantes a través de una solicitud en el consulado de turno.

La Subdelegación del Gobierno en Alicante ha anunciado que trabaja en contacto con el Consulado de Argelia para concertar una reunión urgente que solucione el problema que se alargará durante los próximos días.

El sistema de atención del Consulado de Argelia tampoco facilita la solución del problema ya que no acepta citas previas y los ciudadanos de ese país se ven obligados a hacer cola durante horas para conseguir de forma personal una cita para que les atiendan en ventanilla.