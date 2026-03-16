Juaneda Hospitales, servicio médico oficial del II Open Menorca ATP Challenger 100 de 2026

Juaneda Hospitales será medical partner oficial -patrocinador y servicio médico oficial- del II Open Menorca ATP Challenger 100 de 2026, reforzando así su compromiso con la salud y el deporte profesional de alto rendimiento, expresado ya con los patrocinios y servicios médicos oficiales al RCD Mallorca, la Challenge Ciclista Mallorca y el Torneo Femenino de Golf de la Federación Balear.

El nuevo acuerdo vincula a Juaneda Hospitales y sus centros en Menorca, en especial Juaneda Hospital Ciutadella como centro de referencia del torneo, con uno de los eventos deportivos internacionales más relevantes del calendario en Menorca y consolida su posicionamiento como referente sanitario en una competición de ámbito ATP, que por su alto nivel atraerá a profesionales deportivos de categoría de la Association of Tennis Professionals (ATP).

El Open Menorca ATP Challenger 100, que se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril de 2026 en el Club Tennis Ciutadella, forma parte del circuito ATP Challenger Tour, plataforma de lanzamiento de futuras estrellas del tenis mundial y antesala del ATP Tour y los torneos de Grand Slam, siendo su categoría 100, de muy alto nivel competitivo, escalón anterior a la categoría ATP 500.

El acuerdo entre Juaneda Hospitales y el Open Menorca ATP Challenger 100 refuerza la apuesta de la compañía sanitaria por el deporte profesional como motor de promoción de hábitos saludables, excelencia y prevención. El tenis profesional comparte valores como la disciplina, el esfuerzo, la superación y el cuidado integral de la salud, principios que forman parte del ADN de Juaneda Hospitales y de su modelo asistencial.

El acuerdo que convierte a Juaneda Hospitales en Medical Partner Oficial del Open Menorca ATP Challenger 100 2026 permitirá posicionar a sus centros asistenciales como referencias en Menorca para jugadores, equipos técnicos, familiares y visitantes, desplazados con motivo del evento, reforzando la integración del torneo en el entorno local y aportando un valor añadido en confianza y seguridad sanitaria.

José Luis Bosch, director de Juaneda Hospitales en Menorca, valoró esta iniciativa comentando que «la responsabilidad de ofrecer nuestros centros en Menorca al Open Menorca ATP Challenger 100 supone un desafío profesional y una firme apuesta por el deporte de élite que genera, además, una proyección internacional para Menorca. Nuestros centros serán la referencia sanitaria, aportando confianza y seguridad».

Toni Capó, director general de BioSport Menorca, ha valorado la relevancia del acuerdo: «Contar con Juaneda Hospitales como Servicio Médico Oficial refuerza la estructura organizativa del torneo y garantiza una cobertura sanitaria de primer nivel. Es un elemento clave para cumplir con los requisitos de una competición internacional y ofrecer tranquilidad a jugadores y equipos».

Por su parte, Rodrigo Martín Velayos, CEO de Juaneda Hospitales, destaca que «con esta colaboración, Juaneda Hospitales y el Open Menorca ATP Challenger 100 2026 consolidan un modelo de alianza estratégica, de promoción del deporte y de la salud, que contribuye a elevar los estándares organizativos del torneo y a reforzar la proyección de Menorca como sede de eventos deportivos internacionales con cobertura sanitaria de primer nivel».

Un modelo de alianza estratégica con impacto territorial

Con esta colaboración, Juaneda Hospitales y el Open Menorca ATP Challenger 100 refuerzan un modelo de cooperación entre deporte y salud que eleva la calidad organizativa del torneo y contribuye a consolidar a Menorca como sede de eventos deportivos internacionales con cobertura sanitaria especializada.

El II Open Menorca ATP Challenger 100 continúa ampliando su red de socios estratégicos, integrando actores clave del ámbito médico, empresarial y deportivo en un proyecto con vocación de crecimiento dentro del circuito profesional.