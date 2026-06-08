Susanna Griso confiesa que María Teresa Campos y ella se quejaron por las imitaciones de Silvia Abril y Yolanda Ramos: «Me subía por las paredes»

Que la emisión de Homo Zapping en Antena 3 dejó huella en la televisión es indudable, pero que sus parodias molestaban a los presentadores imitados era sólo una sospecha que ha confirmado 20 años después Susanna Griso. La periodista de Espejo Público ha confesado que se «subía por las paredes» con las caricaturas que hacía de ella Silvia Abril, algo que también le ocurría a María Teresa Campos con las de Yolanda Ramos, según ha contado.

Anatomía de… ha dedicado su último especial a Homo Zapping, el programa estrenado en 2003 que solía dominar el prime time de los viernes haciendo tándem con ¿Dónde estás corazón?. El espacio llegaba a marcar cómodamente el 27% de share, pero logró algo más que la fidelidad de los millones de espectadores que lo seguían: dejar un rastro que, con el tiempo, lo encumbró como parte de la cultura popular.

Sin embargo, en el momento de su emisión, Homo Zapping hacía menos gracia a los presentadores a los que imitaba que a los espectadores, a juzgar por lo que ha contado Susanna Griso. La periodista pensó que en un principio ella no estaría entre los personajes parodiados por formar pareja en los informativos con un compañero de la relevancia de Marías Prats. «Estaba estrenándome en Antena 3 prácticamente, no era muy conocida, y dije ‘esto se lo va a comer Matías Prats y a mí me dejarán al margen’», ha comentado. Lejos de eso, su alter ego encarnado por Silvia Abril se convirtió en un icono popular.

Cuando veía las imitaciones, Susanna Griso se «subía por las paredes», ha asegurado, porque no se veía reflejada en ellas: «Silvia decidió que no tenía que imitarme y creó un personaje al margen de mi persona». La humorista coincide en ello, y ha explicado también en Anatomía de… que «fue enloqueciendo» porque había que explotar los sketches que mejor funcionaban entre el público, y uno de ellos era el de Susanna Griso.

A Griso ahora le divierte ver aquella interpretación, pero en su momento le «sorprendía que hubiese gente que le diese credibilidad al personaje». La presentadora de Espejo Público ha reconocido que «alguna vez» se «había quejado levemente», pero que los directivos de Antena 3 le solían indicar que era una señal de éxito profesional con la siguiente respuesta: «Date con un canto en los dientes. La suerte que tienes es que te parodian, porque ahora ya no eres una desconocida». Por su parte, Silvia Abril ha contado que «algún conflicto» tuvieron «con la directiva». «Alguien seguro se fue a quejar», ha pronunciado.

Tampoco María Teresa Campos encajó bien de primeras la parodia. La periodista, que murió en 2023, «estaba muy molesta», según las palabras de Susanna Griso. «Se había quejado y había llegado a un despacho pidiendo que esa parodia se retirase», ha revelado.

La encargada de imitar a María Teresa Campos era Yolanda Ramos, que no tuvo ningún problema en la primera etapa del programa, ya que la periodista trabajaba entonces en Telecinco. Pero su fichaje por Antena 3 fue «mala suerte», ha bromeado la actriz. Según José Corbacho, que dirigía Homo Zapping, les pidieron rebajar el tono: «Oye, igual ya no hace falta que hagáis a una Teresa Campos paquidérmica».

A partir de entonces, decidieron introducir cambios en el personaje interpretado por Yolanda Ramos, y «ponerle menos relleno» para «adelgazarla». Yolanda Ramos no ha podido evitar hacer un chiste con esa transformación: «María Teresa, de repente, era una bailarina rusa». Finalmente, María Teresa Campos incluso invitó a Yolanda Ramos a su programa, al que acudió caracterizada del personaje.