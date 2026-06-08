Un inmigrante ilegal intenta asesinar con un sacacorchos a un hombre que rechazó acostarse con él

La Audiencia Provincial de las Islas Baleares abre este lunes sus puertas para juzgar a un inmigrante que entró de forma ilegal en España, acusado de intentar asesinar con un sacacorchos a un varón por el simple hecho de que este se negó a mantener relaciones íntimas con él.

Los hechos recogidos en el sumario se remontan al 2 de febrero del año 2025. El escenario del suceso fue el trastero de una azotea en un edificio ubicado en la ciudad de Palma. Todo ocurrió cuando el procesado le tocó una pierna a la víctima, quien también se encontraba en el lugar, con claras intenciones libidinosas. Al notar dicho contacto físico, el agredido repelió la acción propinándole un empujón.

Tras este desaire, la tensión se elevó de forma drástica en el interior del habitáculo. Tal era crispación del acusado tras sufrir el rechazo que esgrimió el sacacorchos de una navaja multiusos. Acto seguido, embistió a la víctima por la espalda y la apuñaló reiteradamente en la cabeza, la mano y el hombro. Según sostiene el escrito de acusación, el agresor actuó con el firme propósito de acabar con la vida del otro hombre.

A pesar de la gravedad del episodio violento, el agredido logró salvar la vida, aunque sufrió lesiones de extrema gravedad por las que precisó una intervención quirúrgica de urgencia. Según apunta el fiscal del caso, una de las heridas sufridas era tan profunda que perfectamente pudo haberle causado la muerte. Debido a la consideración de estos traumatismos, el afectado tuvo que pasar varios días ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un centro hospitalario de la capital balear.

Desde que se produjeron los hechos y se tramitaron las primeras diligencias, el procesado se encuentra en situación de prisión provisional como presunto autor de un delito de asesinato en grado de tentativa.

De cara al proceso judicial, la Fiscalía reclama para el encausado una pena que suma un total de 15 años de cárcel, así como su expulsión del territorio nacional una vez que haya cumplido las tres cuartas partes de la condena impuesta. Asimismo, el Ministerio Público solicita que el procesado abone una indemnización de 21.000 euros en concepto de responsabilidad civil por los daños causados, a lo que se añade la imposición de una orden de alejamiento que le prohibirá aproximarse a menos de 500 metros de la víctima.

El juicio oral arrancará formalmente este lunes 8 de junio a partir de las 10:00 horas, y las sesiones se desarrollarán en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares.