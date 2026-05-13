Un colombiano somete a su hijastra a 5 años de torturas, violaciones y palizas en Mallorca: «¡Eres una hija de Satanás!»

La Audiencia Provincial de Baleares juzgará este miércoles a un hombre de origen colombiano acusado de someter a su propia hijastra a un infierno de violaciones, agresiones físicas y maltrato psicológico durante cinco años en la vivienda que compartían en Mallorca. El varón le obligaba a realizar las tareas del hogar, le azotaba con un cinturón y le profería expresiones como «hija de Satanás, eres vergonzosa, puta».

Los hechos se iniciaron en 2017, cuando el individuo vino a España a vivir junto con su pareja y la hija menor de ésta. Rápidamente se fueron a vivir juntos en un domicilio ubicado en la ciudad de Palma, escenario donde el procesado inició una dinámica de control, menosprecio y humillaciones a la niña desde que cumplió 10 años hasta los 15.

Durante este periodo, el hombre imponía a la menor la realización obligatoria de tareas domésticas, como cocinar y limpiar para él. Asimismo, ejercía un control estricto sobre su vestimenta y sus relaciones sociales, prohibiéndole salir de casa salvo para asistir al centro escolar, según el escrito de acusación.

Además, el maltrato físico era recurrente. El acusado profería insultos como «eres una inútil, no vales para nada», y llegaba a agredirla con bofetones en el rostro y azotes con un cinturón.

Por si fuera poco, en una ocasión, el acusado aprovechó la ausencia de la madre para entrar de noche en la habitación de la menor. Una vez allí, y valiéndose de su situación de superioridad, sometió a la niña a diversos tocamientos de carácter sexual en sus partes íntimas.

Como consecuencia de este maltrato continuado durante un lustro, la menor ha sufrido graves secuelas emocionales, manifestando cuadros de tristeza profunda, ansiedad, aislamiento social y mutismo. La gravedad de la situación derivó, incluso, en varios intentos autolíticos por parte de la joven.

Por estos hechos, la Fiscalía solicita para el acusado una pena total de nueve años de prisión: tres por un delito de maltrato habitual y seis por abuso sexual. Además, el Ministerio Público pide la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros o comunicarse con ella durante 15 años, así como una indemnización de 10.000 euros por los daños causados.

El juicio arrancará este miércoles a partir de las 09:45 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares.