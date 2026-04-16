El calvario sexual al que un padre sometió durante meses a su hija de 13 años en Ibiza: «Ah, ¿que no quieres?»

El Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza juzgará a un hombre de origen uruguayo acusado de abusar sexualmente durante meses de su propia hija de tan sólo trece años de edad.

Los hechos sucedieron entre el verano y el mes de noviembre de 2019 en el domicilio del procesado. El primer episodio tuvo lugar cuando la niña, por miedo a la oscuridad que padecía, se metió en la cama con su padre para dormir con él.

La que parecía que iba a ser una noche normal termino convirtiéndose en una pesadilla. Cuando la víctima se despertó, se encontró a su padre entre sus piernas lamiéndole y tocándole sus partes íntimas. Al ver que su hija se había percatado de los hechos, el hombre se hizo el loco y le dijo: «¿ah, que no quieres? ¿estás cansada?».

La cosa no terminó ahí. En otra ocasión, cuando el acusado salió de la ducha, ofreció a su hija a que le tocara sus partes íntimas, aunque no se llegó a producir contacto. También se dedicaba a tocarle el culo en reiteradas ocasiones y a besarla cerca de la boca, según el escrito de acusación.

En todo momento, la menor se vio incapacitada para apartarse o exigir a su padre que cesara en su comportamiento por miedo a represalias que pudiera sufrir y por sentirse muy avergonzada. De hecho, el varón presionaba a la niña para que no contara a sus familiares lo que sucedía entre ambos: «no puedes decir nada porque están muy enfadados conmigo».

Desde entonces, la víctima ha sufrido graves problemas psicológicos.

Piden seis años de cárcel

Por todos estos hechos, la Fiscalía pide para el acusado un total de seis años de prisión por un delito de abuso sexual continuado, además de la imposición de la pena de privación de la patria potestad por un período de cuatro años y la prohibición de acercarse a la niña a menos de 150 metros durante ocho años. En ese tiempo no se podrá comunicar con ella de manera directa o indirecta.

En cuanto a la responsabilidad civil, el Ministerio Público también solicita una indemnización de 10.000 euros por los daños morales causados y las patologías posteriores provocadas por los abusos sexuales.