Viola varias veces a su hijastra de 10 años con discapacidad y la deja embarazada en Mallorca

La Audiencia Provincial de las Islas Baleares juzga este miércoles a un hombre por unos hechos estremecedores y por los que la Fiscalía tan sólo le pide 15 años de prisión. El varón, de 40 años de edad y de nacionalidad española, violó dos veces a su hijastra de diez años y la dejó embarazada.

Los hechos ocurrieron en el año 2024 cuando el procesado vivía por aquel entonces con su pareja y con la menor en la ciudad de Palma. El individuo aprovechó que la mujer había salido a trabajar para cometer el delito. Cuando se quedaron a solas, la penetró sin su consentimiento.

El hombre hizo valer la buena confianza que tenía con la niña para mantener relaciones sexuales con ella, ya que era normalmente era el encargado de cuidar a la chica cuando su pareja no estaba en casa.

La víctima, además, padece un trastorno de aprendizaje y tiene un coeficiente intelectual límite. Tras ser violada, quedó muy afectada a nivel psicológico y le quedaron secuelas derivadas del estrés postraumático, según el escrito de acusación.

Tras estos hechos, la niña tuvo que ser ingresada en el Hospital de Son Espases, donde le diagnosticaron un embarazo molar malogrado, un tipo de embarazo poco frecuente caracterizado por el crecimiento anormal de tejido placentario, formando quistes en lugar de un feto viable.

Por si fuera poco, la menor también sufrió graves lesiones vaginales que le duraron más de un mes y requirió asistencia facultativa, además de un tratamiento farmacológico y quirúrgico.

La Fiscalía pide para el hombre un total de 15 años de prisión, así com prohibición de aproximarse y de comunicarse con la víctima, también durante 15 años. El Ministerio Público también pide para el acusado retirarle la patria potestad durante seis años y otra pena de inhabilitación para cualquier profesión que conlleve contacto con menores de edad por un tiempo de 20 años.

El juicio arrancará este miércoles a partir de las 10:00 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma.