Así es la cocina de lujo de Elsa Pataky y Chris Hemsworth en Australia: isla central, tonos piedra y con vistas al mar

Desde que decidieron establecer su residencia en la costa este de Australia, Elsa Pataky y Chris Hemsworth han encontrado en Byron Bay un enclave donde construir una vida alejada de los focos de Hollywood.

La pareja, una de las más mediáticas del panorama internacional, apostó por un estilo de vida más pausado, en contacto directo con la naturaleza y con un alto grado de privacidad. En ese contexto levantaron una espectacular vivienda en una finca de unas cuatro hectáreas, con más de 900 metros cuadrados construidos, concebida como un refugio familiar abierto al paisaje.

La casa, situada en Byron Bay, se ha convertido con el paso de los años en una referencia de arquitectura residencial contemporánea en entornos naturales. Lejos de los excesos ornamentales, el proyecto apuesta por líneas limpias, volúmenes generosos y una integración constante con el exterior.

Grandes ventanales, materiales nobles y una distribución fluida entre estancias refuerzan la sensación de continuidad entre el interior del hogar y el entorno costero.

Una cocina muy especial

Dentro de la vivienda, la cocina ocupa un lugar central. No se trata de un espacio aislado, sino de un área integrada en la zona de día, conectada directamente con el salón, el comedor y las terrazas exteriores. Esta concepción abierta responde a un estilo de vida en el que la convivencia y la interacción familiar tienen un papel protagonista.

La amplitud es una de las primeras sensaciones que transmite la estancia. Los techos elevados potencian la verticalidad del espacio, mientras que los cerramientos acristalados de gran formato permiten que la luz natural recorra la cocina a lo largo de todo el día. La transición entre interior y exterior se difumina, especialmente cuando las puertas correderas quedan completamente abiertas hacia el jardín y la piscina.

La isla tiene mucho protagonismo

El elemento más destacado de la cocina es una imponente isla central de grandes dimensiones, concebida como el verdadero corazón funcional del espacio. Fabricada en piedra de tono claro con un acabado natural, esta pieza combina estética y utilidad en un mismo bloque arquitectónico. Su superficie actúa simultáneamente como zona de trabajo, barra para desayunos y punto de reunión informal.

Alrededor de la isla se distribuyen varios taburetes altos de líneas sencillas y estructura metálica oscura, que aportan un contraste sutil frente a la paleta luminosa del conjunto. Este punto central organiza la circulación dentro de la cocina y favorece la interacción, convirtiéndose en un espacio donde cocinar, conversar o compartir comidas rápidas forma parte del día a día.

Materiales naturales y colores neutros

El diseño de la cocina responde a una estética coherente con el resto de la vivienda: tonos neutros, materiales naturales y una búsqueda constante de equilibrio visual. El mobiliario, completamente integrado, se presenta en blanco mate, lo que refuerza la sensación de limpieza y continuidad. Los electrodomésticos quedan ocultos tras paneles a medida, evitando cualquier interrupción visual en las superficies.

Uno de los detalles más singulares del espacio es el revestimiento cerámico del frente de cocina. Los azulejos, de formato cuadrado en blanco roto, presentan ligeras irregularidades que aportan textura y un acabado artesanal. Esta elección rompe con la frialdad que a veces se asocia a las cocinas minimalistas y añade una capa de calidez discreta pero perceptible.

La madera natural aparece de forma puntual en algunos elementos, introduciendo un contraste orgánico con la piedra y la cerámica. El resultado es un ambiente equilibrado, en el que cada material cumple una función estética y sensorial sin imponerse sobre el conjunto.

Unas vistas espectaculares

Uno de los aspectos más valorados de la vivienda es su relación directa con el exterior. Desde la cocina se accede, a través de grandes puertas acristaladas, a una terraza que se extiende hacia el jardín y la zona de piscina. Este espacio exterior actúa como prolongación natural del interior, especialmente en los meses de clima más suave.

La piscina infinita, orientada hacia el paisaje abierto del litoral australiano, refuerza la sensación de continuidad visual con el horizonte. Las zonas de descanso, con tumbonas dispuestas estratégicamente, completan un entorno pensado para el ocio, la desconexión y la vida al aire libre.

Más allá de su valor estético, la vivienda de Elsa Pataky y Chris Hemsworth responde a una filosofía de vida basada en la búsqueda de equilibrio entre confort, privacidad y entorno natural. La elección de materiales, la distribución de los espacios y la apertura constante hacia el exterior reflejan una voluntad clara de integración con el paisaje.

El resultado es una residencia que trasciende la idea convencional de lujo para convertirse en un hogar pensado para ser vivido, donde cada estancia, y especialmente la cocina, contribuye a definir un estilo de vida marcado por la serenidad y la armonía con el entorno.